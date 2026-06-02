El Banco Provincia avanza con un programa de modernización y expansión

En medio de un contexto en el que el sistema financiero se achica, y solo en CABA y la provincia de Buenos Aires los bancos cerraron 382 sucursales , el 69% del total de bajas del país, el Banco Provincia informó que seguirá adelante con un programa que combina modernización de sucursales, incorporación de tecnología y expansión hacia nuevas localidades .

El programa, que ya contabiliza 220 intervenciones en sucursales , permitió renovar más del 50% de la red , en el marco de una estrategia orientada a mejorar la atención y fortalecer la presencia territorial de la entidad.

En términos de volumen, la actual gestión impulsó la mayor cantidad de intervenciones de la historia del Banco, con una política sostenida de inversión en infraestructura que alcanzó niveles comparables a los momentos de mayor expansión y consolidó una fuerte aceleración en la ejecución de obras.

“El gobernador Axel Kicillof nos marcó desde el inicio una agenda clara: recuperar y fortalecer el rol de la banca pública bonaerense como herramienta de desarrollo. Por eso estamos llevando adelante el plan de obras más ambicioso en la historia de la institución”, indicó el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo .

El plan de obras del Banco Provincia se despliega en un contexto de transformación estructural del sistema financiero. Entre diciembre de 2019 y febrero de 2026, la red bancaria argentina se redujo un 10%, en un proceso impulsado por la digitalización y la reconfiguración de los modelos de atención, sumado a una priorización exclusiva de la rentabilidad por sobre la prestación de servicios financieros con capilaridad territorial.

Ese ajuste tuvo un impacto particularmente fuerte en el principal mercado del país: en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires cerraron 382 sucursales, que representan el 69% de todas las bajas registradas a nivel nacional.

La retracción fue liderada por los grandes bancos privados y también estuvo atravesada por procesos de fusiones, que derivaron en la eliminación de puntos de atención superpuestos.

El rol diferencial de una banca pública comprometida

En ese escenario, Banco Provincia exhibió un comportamiento contracíclico: su red representa el 32% de 9.695 puntos de acceso al sistema financiero que hay en la provincia de Buenos Aires. Es, por lejos, el principal actor en términos de presencia territorial, con casi 400 sucursales distribuidas en suelo bonaerense y la capital.

La diferencia también se observa en los canales electrónicos. Mientras otras entidades redujeron su red de cajeros automáticos, Banco Provincia avanzó en sentido contrario: incorporó 605 nuevos cajeros automáticos entre 2019 y 2026, lo que implicó un aumento del 42% y amplió su red de terminales de autoservicio. Esto le permitió consolidar su participación hasta alcanzar 1 de cada 4 cajeros automáticos en CABA y la provincia de Buenos Aires.

La banca pública bonaerense también cumple un rol clave en la inclusión financiera: en 7 municipios y 148 localidades de la Provincia es la única entidad bancaria, lo que convierte a su red en un componente esencial para garantizar el acceso a servicios financieros en todo el territorio. En Suipacha, uno de los municipios clave para la industria quesera o en el turístico partido de Monte Hermoso, no hay presencia de otras entidades bancarias y el Provincia opera en soledad.

“Nosotros no creemos en el dilema digitalización o sucursales. Nuestra estrategia combina la expansión física y el desarrollo tecnológico, en un modelo que busca sostener la cercanía en un contexto de creciente innovación para competir por servicios financieros accesibles para todos y todas”, sumó Cuattromo.

Fuente: Agencia DIB