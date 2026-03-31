Aumentan los colectivos del AMBA: cuánto costará viajar en abril

Una pasajera subiendo al colectivo.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará desde el miércoles 1 de abril un aumento cercano al 5% en las tarifas de colectivos. Este ajuste responde al esquema de actualización mensual, que combina el índice de inflación (2,9%) con un adicional del 2%.

Esta modificación alcanzará tanto a los pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que pasarán a abonar el mínimo de $715,24, como a quienes circulan por el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, cuyo pago será de $871,30.

Mientras el Gobierno porteño dispuso un alza de 4,9% para el boleto de colectivos, la gestión bonaerense estableció un ajuste de 4,6% para los boletos de las líneas urbanas e interurbanas del territorio provincial.

Colectivos PBA A partir del 1 de abril, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 4,6%. Así, las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $832,57 a $871,30 ;

; Tramo de 3 a 6 km: de $927,48 a $970,63 ;

; Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $998,93 a $1045,40 ;

; Viajes de 12 a 27 km: $1120,24.

Viajes de más de 27 km: $1141,46 Aplicará a las líneas numeradas del 200 en adelante. Colectivos CABA En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,9%. Los nuevos valores para viajar desde el miércoles en las 31 líneas -para quienes tengan SUBE registrada- que circulan en el territorio porteño quedarán los siguientes: El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $$715,24.

Recorrido de 3 a 6 km: $794,74.

Recorrido de 6 a 12 km: $855,97.

Recorrido de 12 a 27 km: $917,24. Fuente: Agencia DIB

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