martes 31 de marzo de 2026
31 de marzo de 2026 - 11:43

Aumentan los colectivos del AMBA: cuánto costará viajar en abril

Los nuevos valores estarán vigentes desde el miércoles. A cuánto se irá el boleto mínimo en las líneas que gestionan CABA y la Provincia.

Por Agencia DIB
Una pasajera subiendo al colectivo.
Una pasajera subiendo al colectivo.

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) experimentará desde el miércoles 1 de abril un aumento cercano al 5% en las tarifas de colectivos. Este ajuste responde al esquema de actualización mensual, que combina el índice de inflación (2,9%) con un adicional del 2%.

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Esta modificación alcanzará tanto a los pasajeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que pasarán a abonar el mínimo de $715,24, como a quienes circulan por el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, cuyo pago será de $871,30.

Mientras el Gobierno porteño dispuso un alza de 4,9% para el boleto de colectivos, la gestión bonaerense estableció un ajuste de 4,6% para los boletos de las líneas urbanas e interurbanas del territorio provincial.

Colectivos PBA

A partir del 1 de abril, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires aumentarán 4,6%. Así, las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

  • El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $832,57 a $871,30;
  • Tramo de 3 a 6 km: de $927,48 a $970,63;
  • Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $998,93 a $1045,40;
  • Viajes de 12 a 27 km: $1120,24.
  • Viajes de más de 27 km: $1141,46

Aplicará a las líneas numeradas del 200 en adelante.

Colectivos CABA

En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 4,9%. Los nuevos valores para viajar desde el miércoles en las 31 líneas -para quienes tengan SUBE registrada- que circulan en el territorio porteño quedarán los siguientes:

  • El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: $$715,24.
  • Recorrido de 3 a 6 km: $794,74.
  • Recorrido de 6 a 12 km: $855,97.
  • Recorrido de 12 a 27 km: $917,24.

Fuente: Agencia DIB

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