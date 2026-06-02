Inicio de la temporada de hipomagnesemia en bovinos: qué hacer para evitar muertes

El Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires alertó por el desarrollo de casos de hipomagnesemia en bovinos, prinicpal causa de muerte en bovinos en rodeos de cría de la provincia de Buenos Aires.

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El organismo indicó que ante la detección de un déficit de magnesio en los animales de cría "es fundamental comenzar con suplementación oral de magnesio de acuerdo al riesgo de cada rodeo, especialmente a medida que nos acercamos a la temporada de parición, cuando la problemática tiende a intensificarse".

Los factores de riesgo para el desarrollo de esta patología están vinculados al ciclo reproductivo de los animales y a determinantes climáticos o de cambio de conducta. Así, el estado fisiológico de las vacas, en el momento cercano a la parición o cuando ya dieron a luz, es propicio para disparar un déficit de magnesio. De igual modo, puede darse después de algún encierre o de movimientos, o bien luego de fuertes tormentas o días lluviosos.

Esta enfermedad genera aproximadamente un 3% de mortalidad anual, según los especialistas. Además, la estacionalidad de su ocurrencia coincide con el inicio del invierno en los meses de junio, julio y agosto, en este último mes especialmente, hasta principios de la primavera.

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La hipomagnesemia (tetania de los pastos) es un trastorno metabólico letal causado por niveles bajos de magnesio en sangre. Afecta principalmente a vacas en lactancia durante el invierno y la primavera en pastoreos extensivos, provocando muerte súbita, excitabilidad extrema, convulsiones y pedaleo.

Si el animal está vivo y presenta síntomas, se debe actuar rápidamente administrando una solución inyectable por vía intravenosa lenta. El efecto del magnesio inyectable dura solo 24-48 horas, por lo que inmediatamente se debe suplementar vía oral

Prevención

Suplementación oral con sales de magnesio , al menos dos meses antes de la temporada crítica.

, al menos de la temporada crítica. Manejo nutricional de la vaca para evitar que llegue al parto con una condición corporal excesiva.

Más información: consultar al Colegio de Veterinarios de la PBA o al INTA.

Fuente: Agencia DIB