Activaron el protocolo de gripe aviar tras la aparición de pingüinos muertos en la Patagonia

Los hallazgos se registraron durante las últimas horas en playas de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, donde vecinos y grupos de monitoreo detectaron ejemplares sin vida dispersos sobre la costa. (Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología)

Activan protocolos de gripe aviar ante la aparición de pingüinos muertos. (Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología)

La aparición de gran cantidad de pingüinos muertos en distintos puntos de la Costa Patagónica encendió una señal de alarma entre autoridades sanitarias, organizaciones ambientalistas y especialistas en fauna marina. Los hallazgos se registraron durante las últimas horas en playas de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia , donde vecinos y grupos de monitoreo detectaron ejemplares sin vida dispersos sobre la costa.

La preocupación creció rápidamente porque los animales encontrados pertenecen, principalmente, al pingüino de Magallanes, una de las especies más representativas del litoral marítimo argentino y cuya principal área reproductiva se concentra justamente en la Patagonia.

Frente a la situación, organismos provinciales y nacionales pusieron en marcha protocolos preventivos para intentar determinar qué provocó la muerte de las aves. Entre las primeras medidas, se activó el protocolo sanitario vinculado a gripe aviar, una de las hipótesis que ahora se encuentra bajo análisis.

Los hallazgos se registraron durante las últimas horas en playas de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, donde vecinos y grupos de monitoreo detectaron ejemplares sin vida dispersos sobre la costa. (Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología)

Desde el Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (Cadace), entidad que difundió las primeras alertas públicas, informaron que ya notificaron a organismos provinciales, autoridades municipales, áreas de fauna y organismos sanitarios para coordinar tareas de monitoreo y recolección de información en las zonas afectadas.

"Se puso en conocimiento al Consejo Agrario Provincial, Dirección de Fauna de la Provincia, SENASA e intendente de nuestra localidad, ante la activación de Protocolo de Gripe Aviar. Este proceder es preventivo, por lo que hasta que se confirme, solicitamos a los vecinos que pasean por la playa, evitar acercarse a aves muertas recientemente y no pasear con sus mascotas sueltas, que puedan acercarse a olfatear o morder alguna ave muerta que se encuentre en el lugar y a los pescadores, hacerlo observando antes a los alrededores", precisaron desde el centro.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fundacion CADACE (@fundacioncadaceco)

La sospecha sobre un posible brote de influenza aviar no es casual: durante los últimos años, distintas variantes altamente patógenas del virus, especialmente la cepa H5N1, generaron episodios de mortandad masiva en aves silvestres en diferentes regiones del mundo. Las especies marinas suelen ubicarse entre las más vulnerables cuando existe circulación viral en ecosistemas costeros.

No obstante, también se investigan otras variables que históricamente impactaron sobre las poblaciones de fauna marina: disminución de alimento disponible, cambios abruptos en las condiciones oceanográficas, contaminación, enfermedades y alteraciones ambientales vinculadas al cambio climático.

La Patagonia alberga algunas de las colonias de pingüinos de Magallanes más importantes del planeta. Provincias como Chubut y Santa Cruz concentran numerosos apostaderos reproductivos, entre ellos Punta Tombo, considerada una de las reservas continentales más grandes para esta especie.

Mientras avanzan las investigaciones, las organizaciones que trabajan en conservación difundieron recomendaciones preventivas para vecinos y turistas:

Pidieron no tocar ni mover aves muertas.

Evitar acercarse a los animales hallados en la playa.

hallados en la playa. Restringir el contacto de mascotas con las zonas afectadas.

¿Qué es la gripe aviar?

La influenza aviar, también conocida como gripe aviar, es una enfermedad infecciosa que principalmente afecta a las aves y que es causada por un virus de la familia Orthomyxoviridae.

Tal como la describe la Organización Mundial de la Salud (OMS), según su subtipo, puede clasificarse como de baja patogenicidad o altamente patógena, presentando diferentes síntomas en las aves infectadas.

El virus de la influenza aviar de baja patogenicidad puede causar una enfermedad leve, que puede pasar desapercibida o sin la presencia de síntomas.

El virus de la influenza aviar altamente patógeno, principalmente por los subtipos (H5 y H7) del tipo A, causa una enfermedad grave en las aves que puede propagarse rápidamente, produciendo altas tasas de mortalidad en diferentes especies de aves.

La mayoría de los virus influenza que circulan en aves no son zoonóticos. Sin embargo, algunas cepas de la influenza aviar altamente patógena tienen la capacidad de infectar a los seres humanos, representando una amenaza para la salud pública.

En los últimos días, el Ministerio de Salud añadió a los grupos de riesgo que deben vacunarse contra la influenza, a personas que estén en contacto con aves silvestres y de corral.

Transmisión

La manera más común por la que el virus se introduce en un territorio es a través de aves silvestres migratorias. El principal factor de riesgo para la transmisión de aves a humanos es el contacto directo o indirecto con animales infectados o con ambientes y superficies contaminadas por heces.

El desplume, la manipulación de cadáveres de aves de corral infectadas y la preparación de aves de corral para el consumo, especialmente en entornos domésticos, también pueden ser factores de riesgo.

Síntomas

En aves:

La gripe aviar provoca síntomas respiratorios, nerviosos y digestivos. Los signos más comunes incluyen plumaje erizado, falta de energía, secreciones nasales, diarrea y descoordinación. En casos graves, se observa inflamación en la cabeza y coloración azulada de las crestas. Si se advierten estos síntomas en animales o aparecen aves silvestres muertas, evitar tocarlas y realizar la denuncia sanitaria de inmediato al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

En la oficina del Senasa más cercana (personalmente o por teléfono), por Whatsapp al 11 5700 5704; escribiendo un correo electrónico a [email protected], a través del Formulario Avisá al Senasa disponible en nuestro sitio web.

Para más información, puede consultar la Ficha técnica de influenza aviar o el portal de información del Programa Nacional de Sanidad Aviar.

En seres humanos:

Cuando la influenza aviar es transmitida al ser humano, los síntomas en las personas pueden ir desde una infección leve de las vías respiratorias superiores (fiebre y tos) hasta neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda (dificultad para respirar), shock e incluso la muerte.

Fuente: Agencia DIB