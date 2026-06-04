La producción de autos cayó 21,5% interanual en mayo y las ventas mayoristas se desplomaron 39%

La industria automotriz volvió a mostrar señales de retracción en mayo. Si bien la producción registró una leve mejora respecto de abril, el sector continúa muy por debajo de los niveles alcanzados un año atrás: la fabricación de vehículos cayó 21,5% interanual , mientras que las ventas mayoristas a concesionarios se desplomaron 39% , según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) .

Durante mayo, las terminales radicadas en el país produjeron 37.762 vehículos entre automóviles y utilitarios livianos. La cifra representa un incremento marginal del 0,6% frente a abril, pero una fuerte caída respecto de las 48.109 unidades fabricadas en el mismo mes de 2025.

El retroceso también se refleja en el acumulado anual. Entre enero y mayo, la producción alcanzó las 167.629 unidades , un volumen 19,3% inferior al registrado durante el mismo período del año pasado.

Las exportaciones tampoco lograron revertir la tendencia negativa. En mayo se enviaron al exterior 25.237 vehículos, un 6,1% menos que en abril y un 4,2% por debajo de las exportaciones concretadas en mayo de 2025. En los primeros cinco meses del año, las terminales exportaron 104.520 unidades, lo que representa una baja interanual del 2,2%.

Ventas mayoristas

El dato más preocupante volvió a aparecer en las ventas mayoristas. Las automotrices comercializaron 35.979 vehículos a su red de concesionarios, prácticamente el mismo nivel que en abril, pero muy lejos de los números de hace un año. La comparación interanual muestra una caída del 39% frente a las 58.952 unidades entregadas en mayo de 2025.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, las ventas a concesionarios sumaron 184.033 unidades, un 23,1% menos que en igual período del año pasado.

“Una base de estabilidad”

Pese a los resultados, desde ADEFA señalaron que “los volúmenes de producción de los últimos meses encontraron una base de estabilidad”. “Como habíamos anticipado, este año la industria atravesará un proceso de adecuación por la renovación de la oferta local impulsada por nuevas inversiones", señaló Rodrigo Pérez Graziano, presidente de la entidad.

El directivo, en su balance, destacó la baja de impuestos a la exportación impulsada por el Gobierno nacional: "Es un paso clave, ahora necesitamos el acompañamiento de provincias y municipios. Ingresos Brutos y las tasas municipales representan el 10% del valor de un auto exportado; reducir esa carga es urgente para ganar competitividad y consolidar nuestro modelo de negocio".

Fuente: Agencia DIB