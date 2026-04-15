miércoles 15 de abril de 2026
15 de abril de 2026 - 18:37

Colectivos: en medio de la tensión por los subsidios, los boletos aumentan otro 5,4% en el AMBA

Será a partir de mayo. Las tarifas en el AMBA se actualizan en función del último dato de inflación disponible -en este caso, el de marzo, que fue del 3,4%- más un 2% adicional.

Por Agencia DIB
La tarifa de los colectivos en el AMBA se actualizará el 1 de mayo.

La tarifa de los colectivos en el AMBA se actualizará el 1 de mayo.

DIB | Merlín Azpiroz

Los boletos de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un aumento del 5,4% desde el 1 de mayo, a partir del dato de inflación de marzo que se conoció el martes. Es que las tarifas del transporte en el AMBA se actualizan en función del último dato de inflación disponible -en este caso, el de marzo, que fue del 3,4%- más un 2% adicional.

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Así, el pasaje mínimo de las líneas que circulan en la Ciudad de Buenos Aires será de $ 753,86, mientras que en las de la provincia de Buenos Aires ascenderá a $ 918,35.

Con este incremento, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan en lo que va del año un alza del 39,47% en la Provincia y del 27,01% en CABA, muy por encima de la inflación acumulada en el primer trimestre (9,4%). En abril, los boletos ya habían subido 4,6% y 4,9%, respectivamente.

En el caso de la ciudad de La Plata y su región, el boleto de 0 a 3 kilómetros pasará de $ 948,91 a $ 1.000,15; de 3 a 6 kilómetros, de $ 1.035,90 a $ 1.091,84; de 6 a 12, de $ 1.120,94 a $ 1.181,47; de 12 a 27, de $ 1.200,46 a $ 1.265,28; y para más de 27 kilómetros, de $ 1.266,73 a $ 1.335,13.

Este nuevo aumento se da en el marco de la discusión entre el Gobierno y las empresas para destrabar el conflicto por los subsidios, que afectó a miles de pasajeros por la reducción de frecuencias. A fines de abril está previsto un nuevo encuentro de la mesa técnica de trabajo con el objetivo de reorganizar el sistema.

Fuente: Agencia DIB

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