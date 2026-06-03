miércoles 03 de junio de 2026
3 de junio de 2026 - 08:54

Oficializan la reducción de las retenciones para el agro y los biocombustibles

Ya es oficial la rebaja de retenciones al trigo y la cebada, además del cronograma de reducciones para los demás cultivos: los detalles.

Por Agencia DIB
Una máquina trabajando en un campo con trigo.
Una máquina trabajando en un campo con trigo.

El Gobierno nacional estableció este miércoles las nuevas alícuotas para el Derecho de Exportación (D.E.) aplicables a varios productos agrícolas y biocombustibles. Según explicaron las autoridades libertarias, la baja de las retenciones se trata de una medida escalonada que buscará promover y proteger al sector agroindustrial.

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La medida fue instrumentada mediante el Decreto 423/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a las cadenas de soja, maíz, trigo, cebada, sorgo y girasol, además de determinados biocombustibles.

La norma establece un esquema diferenciado según el ciclo productivo de cada cultivo. Mientras que para los cultivos de invierno las rebajas entrarán en vigencia de manera inmediata, para los cultivos de verano se diseñó un cronograma gradual con el objetivo de que las reducciones estén vigentes al momento de la comercialización de la cosecha.

En el caso del trigo y la cebada, el decreto puso en marcha la rebaja anunciada por el presidente Javier Milei semanas atrás. La alícuota para los granos pasó del 7,5% al 5,5%, mientras que distintos productos industrializados de ambas cadenas, como harinas, sémolas, almidones y malta, quedaron alcanzados por derechos de exportación que oscilan entre el 1% y el 3,5%.

Cambios clave para la soja

La soja concentra uno de los cambios más relevantes de la medida. El poroto reducirá su alícuota desde el 24% vigente en 2026 al 21% en diciembre de 2027 y al 15% a partir de diciembre de 2028. El esquema también incluye a aceites, harinas, pellets y otros derivados industriales, que atravesarán un proceso de reducción progresiva durante los próximos dos años.

El maíz y el sorgo también quedaron incorporados al sendero de rebajas. Según la posición arancelaria, algunos productos quedarán exentos del tributo y otros verán reducciones escalonadas. En determinados casos, las alícuotas pasarán del 8,5% al 7,5% en 2027 y al 5,5% hacia fines de 2028.

Para la cadena del girasol se fijó un esquema similar. Algunas variedades de semillas quedarán exentas de derechos de exportación, mientras que determinados aceites y derivados registrarán bajas graduales hasta alcanzar niveles de entre 1% y 3% a fines de 2028.

De la misma manera, se anunció la reducción de la alícuota para productos del biodiésel, entre ellos, los obtenidos de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, a niveles equivalentes a los de la exportación de aceites, con la finalidad de diversificar y ampliar mercados.

De acuerdo con las autoridades, la medida tiene como propósito promover, proteger y conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como los recursos naturales y las especies animales o vegetales.

Fuente: Agencia DIB

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