miércoles 03 de junio de 2026
3 de junio de 2026 - 09:41

El Gobierno aumentó el precio del gas propano por redes

En provincia de Buenos Aires la medida impactará en usuarios de pequeñas localidades del interior que son abastecidas con gas propano por redes.

Por Agencia DIB
Novedades sobre el gas.&nbsp;

Novedades sobre el gas. 

La Secretaría de Energía dispuso este miércoles un nuevo incremento en el porcentaje del precio del gas propano por redes que se incorpora a los cuadros tarifarios, al elevarlo del 40% al 60% del denominado Precio de Paridad de Exportación (PPE).

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La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y alcanza a las localidades abastecidas con gas propano indiluido por redes, un sistema utilizado principalmente en zonas que no cuentan con acceso a la red de gas natural. En provincia de Buenos Aires, de hecho, impactará principalmente en usuarios de pequeños pueblos del interior que son abastecidas con gas propano por redes.

Según los fundamentos de la norma, el objetivo es continuar con la "readecuación progresiva" de los precios para acercarlos a los costos reales de abastecimiento del servicio.

La Secretaría de Energía sostuvo que el valor actualmente reconocido en las tarifas se mantiene significativamente por debajo del precio de referencia del mercado, lo que genera distorsiones económicas y un elevado costo fiscal para el Estado nacional.

Por ese motivo, instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a incorporar en los cuadros tarifarios un valor equivalente al 60% del precio calculado según el mecanismo establecido por la Resolución 36/2015.

Un aumento gradual del gas

La actualización forma parte de un esquema de incrementos progresivos definido por el Gobierno. En marzo de 2024, la Secretaría de Energía había establecido que el precio del propano por redes representara el 25% del valor de referencia. Posteriormente, en junio de 2025, ese porcentaje fue elevado al 40%.

Con la resolución publicada ahora, el porcentaje asciende al 60%, profundizando el proceso de reducción de subsidios y acercamiento de las tarifas a los costos de abastecimiento.

La nueva disposición entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y deberá ser aplicada por el Enargas en los cuadros tarifarios correspondientes a las localidades abastecidas con propano por redes.

Si bien la medida implica una presión alcista sobre las tarifas de los usuarios, el impacto final dependerá de cómo quede conformado cada cuadro tarifario.

Fuente: Agencia DIB

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