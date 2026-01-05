La Provincia creó un régimen de compensaciones para apuntalar el transporte del AMBA

Una persona viajando en colectivo.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio público tras la eliminación de los subsidios nacionales al transporte en el interior del país.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, alcanza a líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción provincial y municipal que operan en el conurbano bonaerense y zonas aledañas.

La decisión se apoya en un entramado normativo iniciado en 2018, cuando la Provincia comenzó a absorber el financiamiento del sistema tras la supresión del régimen nacional de subsidios. Desde entonces, la administración bonaerense sostuvo compensaciones tarifarias y esquemas de gasoil a precio diferencial para evitar que los mayores costos operativos se trasladen de forma directa a las tarifas que pagan los usuarios.

Con el vencimiento del convenio con el Estado nacional previsto para el 31 de diciembre de 2025, el Ejecutivo provincial resolvió avanzar con un régimen propio, apoyado en herramientas de control y procesamiento de datos como el sistema SUBE, el reporte electrónico de kilómetros y el monitoreo de la demanda. El decreto establece que el Ministerio de Transporte será la autoridad de aplicación y definirá la metodología de cálculo, distribución y rendición de las compensaciones.

En ese marco, se aprobó un nuevo convenio con Nación Servicios S.A. para garantizar el mantenimiento del Sistema Único de Boleto Electrónico como medio de pago y fuente central de información operativa. Según el texto oficial, esto permitirá un relevamiento más preciso del uso del sistema, la cantidad de pasajeros y los costos reales de prestación del servicio. El régimen comprende a los siguientes partidos: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, Zárate, y los que en el futuro deban ser incluidos como consecuencia del desarrollo urbano cuando las relaciones funcionales del Área así lo requieran. Fuente: Agencia DIB

