miércoles 07 de enero de 2026
7 de enero de 2026 - 21:27

Violencia de género: golpeó a su novia, la amenazó con una pala y la víctima se tiró de un primer piso

El terrible episodio, caratulado como tentativa de femicidio, ocurrió en Mar del Plata. La mujer fue hospitalizada y el hombre quedó detenido.

Por Agencia DIB
Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. - La Capital -
Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. - La Capital -

Una mujer que fue víctima de un intento de femicidio en el barrio San Jacinto de Mar del Plata y, ante las agresiones recibidas, se tiró desde un primer piso para escapar y sufrió una grave lesión en una de sus piernas.

Más noticias
Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2025 hubo 266 femicidios, uno cada 33 horas. (MuMaLá)

Reporte de femicidios 2025: más muertes, mayor crueldad y odio de género puesto en acto
mientras estaban de vacaciones, entraron ladrones a su casa de tigre y les robaron hasta el techo

Mientras estaban de vacaciones, entraron ladrones a su casa de Tigre y les robaron hasta el techo

El hecho sucedió en un departamento del barrio San Jacinto, al sur de Mar del Plata. La mujer, de 38 años, denunció que su novio, de 36, le propinó una golpiza y la amenazó con “romperle la cabeza” con una pala.

Embed

La víctima, en un intento desesperado por huir, se tiró desde el balcón del primer piso y sufrió una grave lesión. El atacante salió a la vereda y la arrastró hacia el departamento otra vez, pero dado el estado de la mujer, debió llevarla a un centro de salud.

La mujer ingresó al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece hospitalizada. En tanto, el novio y atacante, intentó agredir al personal médico porque no lo dejaron ingresar al nosocomio.

Embed

La fiscal Florencia Salas, de la UFI Nº1, fue notificada de los hechos y ordenó la aprehensión del hombre por el delito de "femicidio en grado de tentativa". El sujeto fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán y será indagado en las próximas horas.

Según comunicaron fuentes judiciales a Mi8, el hombre tiene antecedentes por agresiones perpetradas contra una pareja anterior.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Reporte de femicidios 2025: más muertes, mayor crueldad y odio de género puesto en acto

Mientras estaban de vacaciones, entraron ladrones a su casa de Tigre y les robaron hasta el techo

Fuertes vientos y sudestada: la alerta amarilla se extendió al AMBA y habrá crecida del Río de la Plata

Rescataron a una beba que había sido abandonada en un cesto de basura en San Martín

La Plata: desesperada búsqueda de Yanina Belén Correa, de quien no hay rastros desde Nochebuena

Hantavirus: murió un hombre en Mar del Plata, a horas de conocerse otro deceso en San Andrés de Giles

Full YPF, Havanna, Manolo, Atalaya y más: dónde comprar y ahorrar un 25% con Cuenta DNI

¿Vuelve el barbijo?: el consejo de un infectólogo ante el avance de la gripe A

Asombro y muestras de fe en Chivilcoy tras la aparición de la Virgen de Guadalupe

Dos empresas del conurbano empezaron el año con ajuste y despidos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La silueta en el árbol y la imagen tradicional de la Virgen de Guadalupe, lado a lado.

Asombro y muestras de fe en Chivilcoy tras la aparición de la Virgen de Guadalupe

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Semana del 8 al 14 de enero de 2026

Semana del 8 al 14 de enero de 2026