Comenzaron a multar en Necochea a conductores que usan antenas de Internet satelital en el parabrisas

Multan a quienes lleven las antenas de Starlink en el parabrisas.

La Municipalidad de Necochea comenzó a labrar multas a los conductores que circulan con antenas de Internet satelital colocadas sobre el parabrisas . Piden que las ubiquen sobre el techo de los autos, pero los dueños argumentan que así se las terminan robando.

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Desde el Observatorio Vial Municipal comentaron a Ecos Diarios que ya se están labrando infracciones a conductores que llevan antenas de la empresa Starlink adheridas al vidrio delantero, debido a que la normativa de tránsito prohíbe obstruir la visibilidad del parabrisas con cualquier elemento .

La Ley Nacional de Tránsito , N° 24.449, establece en su artículo 48 que queda prohibido transportar cualquier carga o elemento que perturbe la visibilidad, afecte peligrosamente las condiciones aerodinámicas del vehículo, oculte luces o indicadores o sobresalga de los límites permitidos .

Esto va en una línea similar con la prohibición, por ejemplo, de polarizar el parabrisas delantero .

Sobre el techo

Según explicaron desde el Observatorio Vial Municipal, este tipo de dispositivos debe instalarse sobre el techo del vehículo y no dentro del campo visual del conductor.

Ante esto, la respuesta de los conductores es que, simplemente, sobre el techo se la roban y la tienen que estar sacando cada vez que se bajan.

Fuente: Agencia DIB