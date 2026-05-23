Chascomús: detuvieron al hombre que golpeó a Kevin Martínez tras el accidente

Leandro Marcelino (50), el acusado de haber golpeado a Kevin Martínez cuando el joven de 15 años se encontraba indefenso en una camilla luego de un choque, fue detenido acusado de “homicidio en grado de tentativa con dolo eventual”. El adolescente murió por múltiples fracturas de cráneo compatibles con un impacto de gran intensidad y todavía se intenta determinar si el fallecimiento fue por el choque o por los golpes de Marcelino. Además, en el caso hay cuatro policías imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público .

Chascomús: qué desencadenó la muerte de Kevin y el extenso prontuario del agresor

Chascomús: investigan a cuatro policías por no intervenir cuando un vecino atacó a Kevin en la camilla

Marcelino quedó aprehendido durante un allanamiento realizado este viernes en una vivienda ubicada sobre la calle Jacarandá al 67 de la ciudad bonaerense, donde además se secuestraron un teléfono celular y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la golpiza.

El hecho ocurrió el martes 12 de mayo, cuando el menor viajaba como acompañante en una moto conducida por Sebastián Mansilla , de 17 años, y se produjo el siniestro vial en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana.

Martínez murió al día siguiente en un centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el conductor continúa internado con diversas lesiones. La autopsia determinó que la causa de muerte fue compatible con múltiples fracturas craneales producidas por un impacto de gran intensidad .

De acuerdo con la pesquisa, familiares de la víctima aportaron videos donde se observa a Marcelino mientras golpeaba al adolescente en la cabeza y lo sujetaba del cuello cuando el joven se encontraba reducido, en presencia de policías, personal de salud y agentes municipales que no intervinieron.

Denuncias previas

Meses antes, el hombre había denunciado que los adolescentes intentaron ingresar a la casa de su madre, lo que derivó en una persecución sin resultado, y días después habría habido un nuevo intento de robo. El conductor de la moto quedó imputado por homicidio culposo, en una causa que también contempla que la moto tenía pedido de secuestro por robo.

El padre del adolescente aseguró, por su parte, que su hijo fue reducido, esposado y golpeado incluso mientras tenía dificultades para respirar, y sostuvo que la agresión ocurrió cuando ya estaba bajo control, un dato que podría agravar la situación procesal del acusado.

La Justicia continúa investigando si el fallecimiento se debió al choque o a la agresión.

Policías imputados

Por su parte, el abogado querellante José Equiza explicó que el pasado jueves 21 de mayo cuatro policías fueron citados a declaración indagatoria por incumplimiento a los deberes de funcionario público.

La fiscalía a cargo de Daniela Bertoletti resolvió imputar a los cuatro efectivos de la Estación de Policía Comunal de Chascomús por “violación de los deberes de funcionario público y omisión de promover la persecución de delincuentes”, al considerar que no preservaron la integridad del adolescente durante la agresión.

La investigación está a cargo de la UFI N°9 de Chascomús y del Juzgado de Garantías N°5, encabezado por Christian Gasquet.

Fuente. Agencia DIB