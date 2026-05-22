Ezeiza: Aerolíneas Argentinas y Messi levantan vuelo hacia el Mundial

Las naves de Aerolíneas Argentinas se ponen la "10" de Leo. NA Las tres estrellas que luce la Scaloneta. Los motores a punto con la cinta del Capitán. Los trabajos en el Hangar 5 de Ezeiza.

En el hangar 5 del Aeropuerto de Ezeiza, Aerolíneas Argentina dejó ver el ploteo de sus naves para los vuelos internacionales, en los que la “10” de Lionel Messi estará presente. Con el hashtag #ElAviónMásArgentinodelMundo, la compañía aérea dio a conocer una intervención visual inspirada en la selección y en la figura de su capitán, a casi 20 días del Mundial.

tres estrellas en el avión de Aerolíneas rs

La Selección se va para arriba turbina avión de Aerolíneas rs

El diseño muestra el número 10 en la cola de las naves, la cinta del capitán sobre los motores y en la “panza” , las tres estrellas que homenajean los títulos logrados por Argentina en los años 1978, 1986 y 2022.

cola avión de Aerolineas mundial rs Se estima que en los próximos días los aviones de Aerolíneas Argentinas ya estarán en vuelo “llevando los colores argentinos y el espíritu mundialista a distintos destinos de América y Europa”, destacó la empresa. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Aerolíneas Argentinas (@aerolineas_argentinas) Fuente: Agencia DIB

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