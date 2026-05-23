sábado 23 de mayo de 2026
23 de mayo de 2026 - 14:56

La vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum del 25 de Mayo

La vice, de públicas diferencias con Javier Milei, no recibió la invitación a la ceremonia por parte de la Secretaría General de la Presidencia.

Por Agencia DIB
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dejó afuera a la vicepresidenta Victoria Villarruel de la comitiva oficial que acompañará a Javier Milei en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires el próximo lunes para participar del Tedeum por el 25 de mayo.

Más noticias
El senador nacional Maximiliano Abad junto al periodista Paulino Rodrigues en la presentación de su libro La Cuestión Bonaerense.

Maximiliano Abad presentó su libro y pidió repensar el modelo bonaerense
el fmi advirtio sobre la metodologia para medir la inflacion en argentina: esta desactualizada

El FMI advirtió sobre la metodología para medir la inflación en Argentina: "está desactualizada"

"La invitación al Tedeum del 25 de mayo próximo la cursa formalmente la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial", precisaron desde el Senado y agregaron que "la vicepresidente de la Nación no ha sido invitada".

Victoria Villarruel mantiene diferencias con el resto del Ejecutivo desde hace ya un largo tiempo, pero hasta ahora nunca había sido excluida de un acto oficial.

Sin saludo

Durante el Tedeum del año pasado, Milei evitó saludar a su vice como así también al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

Al ingresar a la Catedral, Milei fue recibido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pero durante su caminata por el pasillo central saludó afectuosamente mientras Villarruel y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quedaron mirando la escena sin recibir el saludo del Presidente.

Embed - Tedeum del 25 de Mayo: Javier Milei ignoró a Victoria Villarruel y no saludó a Jorge Macri

En esa oportunidad Villarruel compartió imágenes del evento a través de sus redes sociales, donde se la ve distante de Milei pero feliz junto a efectivos de las fuerzas de seguridad y vecinos que se acercaron a saludarla.

Una imagen muy distinta a la de 2024, cuando Villarruel ingresó sonriente del brazo del primer mandatario.

En uno de los últimos gestos para marcar sus diferencias con la Casa Rosada, la vicepresidenta evitó ir a un homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján para no compartir la foto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Maximiliano Abad presentó su libro y pidió repensar el modelo bonaerense

El FMI advirtió sobre la metodología para medir la inflación en Argentina: "está desactualizada"

La intervención de la UOM generó rechazos del PJ y gremios y un pedido de paro por tiempo indeterminado

Caputo descartó que Argentina vuelva a los mercados internacionales de deuda para financiarse

Kicillof, desde Tornquist: "Milei les quiere quitar el subsidio de Zona Fría a cinco millones de bonaerenses"

Banco Central: la morosidad es del 14,2% en préstamos personales y del 40% entre jóvenes

La AFA instalará fan fest y pantallas gigantes en municipios bonaerenses para ver a la selección en el mundial

La Suprema Corte suspendio un aumento de tasas en Chivilcoy

Desde 2027 también bajarán las retenciones al maíz, el girasol y el sorgo

El consumo sigue congelado: las ventas en súper bajaron 5,1% y en mayoristas 7,2%

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El gobernador Axel Kicillof en Tornquist. video

Kicillof, desde Tornquist: "Milei les quiere quitar el subsidio de Zona Fría a cinco millones de bonaerenses"

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El senador nacional Maximiliano Abad junto al periodista Paulino Rodrigues en la presentación de su libro La Cuestión Bonaerense.

Maximiliano Abad presentó su libro y pidió repensar el modelo bonaerense