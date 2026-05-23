La vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada al Tedeum del 25 de Mayo

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , dejó afuera a la vicepresidenta Victoria Villarruel de la comitiva oficial que acompañará a Javier Milei en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires el próximo lunes para participar del Tedeum por el 25 de mayo.

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"La invitación al Tedeum del 25 de mayo próximo la cursa formalmente la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial", precisaron desde el Senado y agregaron que "la vicepresidente de la Nación no ha sido invitada" .

Victoria Villarruel mantiene diferencias con el resto del Ejecutivo desde hace ya un largo tiempo, pero hasta ahora nunca había sido excluida de un acto oficial.

Durante el Tedeum del año pasado, Milei evitó saludar a su vice como así también al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri .

Al ingresar a la Catedral, Milei fue recibido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pero durante su caminata por el pasillo central saludó afectuosamente mientras Villarruel y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quedaron mirando la escena sin recibir el saludo del Presidente.

Embed - Tedeum del 25 de Mayo: Javier Milei ignoró a Victoria Villarruel y no saludó a Jorge Macri

En esa oportunidad Villarruel compartió imágenes del evento a través de sus redes sociales, donde se la ve distante de Milei pero feliz junto a efectivos de las fuerzas de seguridad y vecinos que se acercaron a saludarla.

Una imagen muy distinta a la de 2024, cuando Villarruel ingresó sonriente del brazo del primer mandatario.

En uno de los últimos gestos para marcar sus diferencias con la Casa Rosada, la vicepresidenta evitó ir a un homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján para no compartir la foto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Fuente: Agencia DIB