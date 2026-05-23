Escobar: un camión cargado con arena derribó un puente peatonal sobre la Panamericana

Así se veía en horas de la madrugada el puente caído en el kilómetro 51,500 de la Panamericana.

Un camión cargado de arena chocó con un puente peatonal de la autopista Panamericana a la altura de Escobar y lo derribó. El hecho provocó el posterior choque de otros vehículos. Se reportaron grandes demoras en la zona.

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El incidente ocurrió esta madrugada sobre el kilómetro 51,500 del Ramal Campana de la autopista Panamericana, a la altura de Escobar. Ocurrió cuando el camión de carga de arena conducido por un hombre de 49 años, que se dirigía en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, perdió el control en el momento en que reventó uno de sus neumáticos.

El vehículo cruzó la traza e impactó contra uno de los pilares de un puente peatonal, lo que provocó daños en la estructura y su posterior caída.

En ese momento justo pasaba otro camión con acoplado que quedó atrapado debajo del puente.

Personal de bomberos de Escobar, Policía y una ambulancia del SAME llegaron al lugar y atendieron al conductor del segundo camión y a un hombre que conducía un Ford Fiesta que solo sufrió daños materiales.

Según informó Autopistas del Sol en sus redes sociales, "se registra una persona herida trasladada". Y agregó: "Equipos de Seguridad Vial, Mantenimiento y personal de tránsito de Escobar trabajan en el lugar, con apoyo de tránsito municipal. A la espera de peritos y de grúas para la remoción de la estructura".

Por precaución se realizó un corte en ambas manos de la Panamericana desde el kilómetro 50 hasta el 51,500, donde se encuentra el incidente.

Fuente: Agencia DIB