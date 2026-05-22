Semana Mundial de la Seguridad Vial: respeto por la vida para un tránsito con menor riesgo

Entre el 25 y el 29 de mayo de 2026 se celebrará la Semana Mundial para la Seguridad Vial . El foco de la campaña de este año estará puesto en la promoción de moverse a pie o en bicicleta en condiciones seguras, por lo que el lema elegido es "#SeguridadAPie #SeguridadEnBici" .

La Asociación Civil Luchemos por la Vida , junto a ONGs y escuelas de todo el país, desarrollará diferentes actividades educativas y de observación del sistema de tránsito, para promover ciudades más seguras, verdes y habitables.

"A partir de la comprensión de que la Seguridad Vial es un derecho humano, podemos demandar a las autoridades responsables en nuestras comunidades, la construcción de un ambiente vialmente más seguro , por medio de la reducción de la velocidad, mejoras en la infraestructura vial, para proteger a todos, especialmente a los más vulnerables en el tránsito, peatones y ciclistas", expresaron desde la entidad.

En Argentina, de acuerdo a las estadísticas elaboradas por la Dirección de Estadística Vial de la Dirección Nacional de Observatorio Vial a partir de datos reportados por las jurisdicciones durante 2025, actualizados al 24 de abril de 2026, se mantiene el perfil histórico de víctima fatal en eventos viales: hombres jóvenes entre 15 y 34 años y usuarios de motos. Además, en ese período, se computaron 4.060 fallecidos en el sistema de tránsito.

En tanto, el 50% de los episodios violentos en el tránsito ocurre en las rutas y el 60% de los siniestros fatales se debe a una colisión.

Las estadísticas por tipo de usuario apuntan los siguientes porcentajes:

Moto 46%.

Automóvil 23%.

Peatón 14%.

Bicicleta 5%.

En cuanto a la temporalidad, la mayor siniestralidad fatal se da en dos horarios significativos: entre las 6 y las 7 de la mañana y entre las 20 y las 21, por la noche. Estos horarios coinciden con horarios picos de comienzo y finalización de horarios laborales, educativos y sociales.

La Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial fue proclamada por en 2007, con el objetivo de crear conciencia sobre los peligros a los que están expuestas las personas en tanto eslabones del sistema de tránsito. La seguridad vial se logra respetando las leyes, las reglamentaciones y teniendo en cuenta el respeto por la propia vida y la de otros.

Fuente: Agencia DIB