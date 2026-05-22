viernes 22 de mayo de 2026
22 de mayo de 2026 - 18:41

Semana Mundial de la Seguridad Vial: respeto por la vida para un tránsito con menor riesgo

El foco de la campaña de este año está puesto en la promoción de moverse a pie o en bicicleta en condiciones seguras.

Por Agencia DIB
Operativo vial en una ruta bonaerense.

Operativo vial en una ruta bonaerense.

Prensa PBA
Educación vial en escuelas.
Educación vial en escuelas.

Entre el 25 y el 29 de mayo de 2026 se celebrará la Semana Mundial para la Seguridad Vial. El foco de la campaña de este año estará puesto en la promoción de moverse a pie o en bicicleta en condiciones seguras, por lo que el lema elegido es "#SeguridadAPie #SeguridadEnBici".

Más noticias
Kevin Martínez tenía 15 años y murió tras ser atropellado y golpeado por un vecino, mientras los médicos le realizaban las primeras curaciones. (Facebook)

Chascomús: un adolescente murió tras ser atropellado y un hombre lo golpeó cuando era asistido
Cruzar la calle usando el celular, un hábito frecuente y peligroso. 

Seguridad vial: ¿multas para peatones que cruzan mirando el celular?

La Asociación Civil Luchemos por la Vida, junto a ONGs y escuelas de todo el país, desarrollará diferentes actividades educativas y de observación del sistema de tránsito, para promover ciudades más seguras, verdes y habitables.

"A partir de la comprensión de que la Seguridad Vial es un derecho humano, podemos demandar a las autoridades responsables en nuestras comunidades, la construcción de un ambiente vialmente más seguro, por medio de la reducción de la velocidad, mejoras en la infraestructura vial, para proteger a todos, especialmente a los más vulnerables en el tránsito, peatones y ciclistas", expresaron desde la entidad.

Datos actualizados

En Argentina, de acuerdo a las estadísticas elaboradas por la Dirección de Estadística Vial de la Dirección Nacional de Observatorio Vial a partir de datos reportados por las jurisdicciones durante 2025, actualizados al 24 de abril de 2026, se mantiene el perfil histórico de víctima fatal en eventos viales: hombres jóvenes entre 15 y 34 años y usuarios de motos. Además, en ese período, se computaron 4.060 fallecidos en el sistema de tránsito.

En tanto, el 50% de los episodios violentos en el tránsito ocurre en las rutas y el 60% de los siniestros fatales se debe a una colisión.

Las estadísticas por tipo de usuario apuntan los siguientes porcentajes:

  • Moto 46%.
  • Automóvil 23%.
  • Peatón 14%.
  • Bicicleta 5%.

En cuanto a la temporalidad, la mayor siniestralidad fatal se da en dos horarios significativos: entre las 6 y las 7 de la mañana y entre las 20 y las 21, por la noche. Estos horarios coinciden con horarios picos de comienzo y finalización de horarios laborales, educativos y sociales.

La Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial fue proclamada por en 2007, con el objetivo de crear conciencia sobre los peligros a los que están expuestas las personas en tanto eslabones del sistema de tránsito. La seguridad vial se logra respetando las leyes, las reglamentaciones y teniendo en cuenta el respeto por la propia vida y la de otros.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Chascomús: un adolescente murió tras ser atropellado y un hombre lo golpeó cuando era asistido

Seguridad vial: ¿multas para peatones que cruzan mirando el celular?

Ezeiza: Aerolíneas Argentinas y Messi levantan vuelo hacia el Mundial

Lanús: confundió a su vecina de 16 años con un ladrón y le pegó dos tiros

Desarticulan dos puntos de venta de drogas en Morón: uno era un templo umbanda

Crece la expectativa por la posible visita del papa León XIV al país en noviembre

Trágico vuelco en la Ruta 75: un fallecido y un herido cerca de De la Garma

Universidades: a la semana de huelga docente se suman dos días más de los nodocentes

PAMI expone datos médicos y sensibles de sus afiliados en su sitio web

La Anmat prohibió la venta de productos de limpieza

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una denuncia contra el PAMI en la mira. 

PAMI expone datos médicos y sensibles de sus afiliados en su sitio web

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El maíz tendrá menos retenciones desde el año que viene. 

Desde 2027 también bajarán las retenciones al maíz, el girasol y el sorgo