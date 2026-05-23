sábado 23 de mayo de 2026
23 de mayo de 2026 - 13:00

Procesaron al exrugbier Patricio Albacete por violencia de género

El segunda línea de Los Pumas fue denunciado por su exesposa, la modelo Pamela Pombo. Albacete, de 2,03 metros y 125 kilos, jugó tres mundiales de rugby.

Por Agencia DIB
Patricio Albacete enfrente una dura acusación de su exesposa.

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NA
El día de la boda, en diciembre de 2024

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El video que difundió Pamela Pombo en sus redes.

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Captura de video.

El exrugbier Patricio Albacete (45), quien jugó 67 partidos con Los Pumas, fue procesado por 2violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas2, luego de la denuncia presentada por su exesposa, la modelo Pamela Pombo (42).

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La resolución judicial fue dictada sin prisión preventiva y se basa en una investigación que incluyó al menos cinco hechos de violencia física y un episodio de hostigamiento. Según el fallo, el magistrado consideró acreditados “distintos episodios de agresión dentro de una dinámica de violencia sostenida en el tiempo”.

Violencia de género

En la determinación de la Justicia, que incluye un embargo por 30 millones de pesos, se remarcó que los hechos denunciados no podían analizarse de manera aislada, sino como parte de “una misma dinámica vincular atravesada por violencia física, intimidación y control”, informó NA.

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El video que difundió Pamela Pombo en sus redes.

El video que difundió Pamela Pombo en sus redes.

Pombo había denunciado penalmente a su exmarido, a fines de abril, por violencia de género y tentativa de homicidio. La modelo y personal trainer lo difundió a través de sus redes sociales, donde compartió grabaciones que registran momentos de extrema tensión y agresiones físicas sufridas en el ámbito doméstico.

Cabe señalar que el exsegunda línea de Los Pumas, que participó en tres mundiales de rugby, cuando estaba en actividad pesaba 125 kilos, con una altura de 2.03 metros.

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El día de la boda, en diciembre de 2024

El día de la boda, en diciembre de 2024

Pombo y Albacete se habían casado en diciembre de 2024 en Pilar, localidad en la que vivieron hasta la separación. En la denuncia, la modelo relató que el miedo y la frustración terminaron por quebrar el vínculo, denunciando incluso un reciente intento de asfixia que motivó la calificación de tentativa de homicidio agravado.

Fuente: Agencia DIB

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