La Plata: un chico entró armado al colegio y a los padres se les avisó horas después

A semanas de la oleada de amenazas de tiroteos en escuelas, que parece haber desaparecido prácticamente del todo, en un colegio del partido de La Plata se vivió un dramático episodio durante el turno mañana del nivel secundario: un alumno entró con un revólver, por lo que se activaron los protocolos preventivos correspondientes. El detalle llamativo fue que los padres se enteraron del hecho horas después a través de un comunicado de la institución .

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Todo sucedió el jueves, pero se supo en las últimas horas, en el Colegio Emanuel , ubicado en la localidad de Lisandro Olmos . Allí, un estudiante ingresó con "un elemento compatible con un arma de fuego" y se activaron los protocolos preventivos correspondientes para contener la situación.

En el mensaje enviado a las familias, citado por medios locales, la Cooperativa de Trabajo Colegio Emanuel LTDA indicó que el hecho estuvo vinculado al "incumplimiento de las normas de convivencia y seguridad escolar" .

En la misma línea, las autoridades de la institución indicaron que la situación fue detectada y resuelta sin que se registraran riesgos para otros estudiantes dentro del establecimiento .

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No apto para el disparo

A partir del hallazgo, personal policial se hizo presente en la escuela e incautó un revólver calibre.22 que se encontraba “roto”, según se informó.

Por el hecho, que involucraría a un estudiante de uno de los cursos superiores, se iniciaron actuaciones bajo la carátula de tenencia de arma de fuego en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de La Plata, a cargo de la jueza Ana Rubio. “El estudiante no exhibió el arma ni amenazó a ningún compañero, sino que la tenía encima y, en principio, no sería apta para el disparo”, adelantó una fuente judicial.

Horas más tarde

Pero el padre de un alumno aseguró al portal 0221 que la notificación oficial llegó recién entrada la tarde. "Ingresó un estudiante armado, turno mañana y nos avisan recién desde la institución a las 16", expresó.

En el cierre del comunicado, las autoridades pidieron a las familias reforzar "los espacios de reflexión y diálogo con sus hijos" y remarcaron la importancia del respeto por las normas de convivencia. Además, afirmaron que continuarán trabajando para garantizar la seguridad de estudiantes, trabajadores y toda la comunidad educativa.

“Mañana tiroteo”

El mes pasado, el mismo colegio estuvo en alerta cuando se detectó uno de los tantos anuncios con la leyenda “mañana tiroteo”. Entonces, la Justicia allanó las viviendas de dos estudiantes, procedimientos en los cuales se incautaron rifles de aire comprimido, réplicas de armas, municiones y un chaleco antibalas.

Fuente: Agencia DIB