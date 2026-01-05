Reporte de femicidios 2025: más muertes, mayor crueldad y odio de género puesto en acto

Entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2025 hubo 266 femicidios, uno cada 33 horas. (MuMaLá)

El informe 2025 del Registro Nacional de Femicidios , trans travesticidios y femicidios vinculados del observatorio del colectivo Mujeres de la Matria Latinoamericana ( Mumalá ) reportó cifras preocupantes, ya que el año pasado se contabilizaron más cantidad de femicidios que en 2024 .

De acuerdo a los datos sistematizados del Observatorio "Mujeres, Disidencias, Derechos" se perp etraron 266 asesinatos por odio de género en el año que acaba de terminar, lo que implica 11 femicidios más que en 2024. Asimismo, de acuerdo a los números, Argentina posee una tasa nacional de femicidios de 1 cada 100.000 mujeres al 31 de diciembre de 2025, que se mantiene estable desde los últimos 4 años .

"Estos datos evidencian la urgente necesidad de declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género , para la restitución y multiplicación de medidas efectivas para combatir las formas más extremas de violencia de género en nuestro país", indicó MuMaLá e un comunicado.

Los números y porcentajes referidos a violencia por cuestiones de género ocurridos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2025 grafican una realidad que no cambia y empeora:

Se produjeron 266 femicidios, uno cada 33 horas.

Hubo 997 intentos de femicidio.

de femicidio. 184 niñas/os y adolescentes quedaron sin sus madres .

. Las provincias con tasas más altas de femicidios: Santa Cruz, Misiones, Neuquén y Chaco.

Sólo el 15% de las mujeres víctimas de femicidios había denunciado previamente a su agresor. Este porcentaje sigue siendo uno de los más bajos registrados desde 2015.

Este porcentaje sigue siendo uno de los más bajos registrados desde 2015. El 68% de los crímenes por cuestión de género fue cometido por parejas o exparejas.

El 62% se perpetró en la vivienda de la víctima o en la compartida con el agresor.

Análisis

Desde MuMaLá indicaron que los números del informe denuncian que "el contexto de ajuste, misoginia institucional, mensajes de odio de género y retrocesos deliberados en materia de derechos tiene consecuencias extremas y crueles: se extendieron territorialmente feminicidios en contexto narco, el odio virtual pasa a la acción femicida y crece la presencia de torturas previas a los asesinatos".

De igual modo, remarcaron que "el informe insiste en visibilizar el incumplimiento, por parte del gobierno nacional, de leyes y tratados con rango constitucional del Estado argentino en materia de género, dejando sin protección y sin respuestas a las mujeres y diversidades sexuales".

Victoria Aguirre, vocera nacional de MuMaLá, aseguró: "Los efectos de la eliminación de las de las políticas públicas contra la violencia machista y el negacionismo se manifiestan en los datos que arroja nuestro informe, la violencia de forma más extrema se acrecentó, lo único que ha descendido es la respuesta estatal".

En esa línea, añadió: "Se sumaron modalidades vinculadas al crecimiento de los discursos de odio de género, expresamente misóginos, como sucedió en la provincia de Córdoba con el femicida Pablo Laurta, y dinámicas femicidas vinculadas al narcotráfico y crimen organizado, que estaban circunscriptas a un territorio, se han extendido. Desde las organizaciones seguimos acompañando y visibilizando la realidad donde nos matan todos los días, es urgente que se declare la emergencia y se implementen políticas que garanticen la protección de manera inmediata para las víctimas".

Fuente: Agencia DIB