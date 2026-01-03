sábado 03 de enero de 2026
3 de enero de 2026 - 09:29

Conmoción en Coronel Suárez por un femicidio seguido de suicidio

El hecho, que se está investigando, ocurrió en horas de la tarde de este viernes 2 de enero.

Por Agencia DIB
La Policía en el lugar del hecho.

A pocas horas del comienzo de 2026, un estremecedor hecho policial sacudió a la ciudad de Coronel Suárez: un hombre mató a su mujer y luego se suicidó.

Por razones que se encuentra investigando la UFIJ 5 de Bahía Blanca, a cargo del fiscal Jorge Viego, un hombre de 68 años se mató luego de terminar con la vida de su esposa, de 58.

El hecho, de acuerdo con La Nueva, se registró en la tarde del viernes en una vivienda ubicada en la calle Las Heras esquina Roque Sáenz Peña.

En el lugar trabaja la Policía Comunal, Sub DDI y Policía Científica. No se dieron a conocer las identidades ni el arma utilizada para consumar el hecho.

