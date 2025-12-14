Necochea: se realiza la audiencia preliminar por el femicidio de Magalí Vera

Este lunes se realizará la audiencia preliminar del juicio oral y público que tendrá en el banquillo a Héctor Javier Cerfoglio (40), acusado de asesinar a su esposa, Magalí Vera (34), en la madrugada del 1 de diciembre del 2024, en Necochea . El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Necochea será presidido por la jueza Luciana Irigoyen.

Según informa Ecos Diarios de Necochea , se prevé que en el transcurso del debate brinden testimonio cerca de sesenta personas, entre ellas varios peritos oficiales, personal de la Policía y de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Quequén, familiares y amistades de la víctima. También brindarán testimonios allegados a Cerfoglio y compañeros de trabajo, entre otros.

Esta audiencia preliminar será de manera virtual y el único acusado del delito de “femicidio” estará comunicado desde la Alcaidía Nº 44 de Batán. Junto a él, participarán el fiscal Marcos Bendersky , cotitular de la UFI Nº 10 de la temática de violencia de género; el letrado particular Juan Manuel Ióvine , quien representa a la familia Vera, y el abogado Javier Mengochea , quien asiste a Cerfoglio.

El femicidio de Magalí Vera en Necochea

Tal como informó la agencia DIB, el hecho tuvo lugar en la madrugada del 1 de diciembre de 2024. Una cámara de seguridad ubicada en un comercio de las calles 50 y 53 captó el momento en que Cerfoglio golpeaba violentamente a su pareja, Vera, durante la madrugada, hasta dejarla inconsciente. Luego del ataque, la subió al coche, que minutos más tarde hundió con la joven en su interior en las aguas del río Quequén Grande.

De acuerdo con Ecos Diarios de Necochea, el fiscal que investigó el caso, Marcos Bendersky, acusó a Cerfoglio del delito de “homicidio cuádruplemente agravado por el vínculo, alevosía, ensañamiento y en un contexto de violencia de género”. La Justicia confirmó esa carátula legal y rechazó el pedido realizado por la Defensoría Oficial de dejar de lado alguno de los agravantes planteados por la Fiscalía. Así, el esposo de Vera enfrenta una pena de prisión perpetua de ser considerado “culpable”.

El video de la secuencia, que se conoció dos días después, permitió completar la reconstrucción del caso que conmocionó a la localidad balnearia y al país, ya que el femicidio alcanzó repercusión nacional. Las imágenes se sumaron a las difundidas el día anterior por el Centro Operativo de Monitoreo Municipal, que dieron cuenta del trayecto que hizo el vehículo, por la Avenida Jesuita Cardiel, hasta la rivera del curso de agua.

Según una publicación de Ecos Diarios en su cuenta de Instagram, donde se veían imágenes captadas con dron de la zona en la ocurrió el femicidio, “la caída del vehículo al Río Quequén no pudo ser accidental”. El informe del medio local agrega que el coche, según se aprecia en los videos que permitieron reconstruir la secuencia, se quedó unos minutos debajo de unos árboles antes de tomar dirección por una calle de tierra directamente hacia el río. Además, fue el padre de Cerfoglio quien le avisó a la Policía sobre el presunto accidente que había tenido su hijo, luego de que él mismo lo llamara aturdido por lo ocurrido.

Cerfoglio fue encontrado en la orilla del río por la Policía, mientras que el vehículo estaba dentro del agua, y fue su padre quien se acercó al rodado para ver si Vera estaba con vida. En ese momento, el sindicado autor del crimen les dijo a los agentes de seguridad que había tenido una discusión con su esposa al regresar de un casamiento y ella le había trabado el volante, versión que se conoció el mismo domingo del hecho, cuando trascendió el caso.

Cerfoglio, quien se comprobó que estaba en estado de ebriedad, intentó en ese mismo momento recuperar las llaves de su casa que habían quedado en el auto y, tras un altercado con los policías, fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Emilio Ferreyra”. Allí se le realizaron análisis de sangre que confirmaron que estaba alcoholizado.

El cuerpo de Vera fue encontrado horas más tarde, en el río, debajo del muelle del Club Necopesca, a pocos metros del sitio en el que estaba el vehículo. A medida que la fiscalía avanzó con la investigación, se fueron conociendo los detalles del caso que, un primer momento, se presentó como un evento vial causado por la lluvia.

Vera, de 34 años, había trabajado en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y en el último tiempo, había iniciado un un emprendimiento de pastelería. De hecho, esa madrugada la joven regresaba junto a su esposo de un casamiento para el que había preparado la torta de bodas.

