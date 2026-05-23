Caputo descartó que Argentina vuelva a los mercados internacionales de deuda para financiarse

El ministro de Economía, Luis Caputo, descartó hoy una vuelta de Argentina a los mercados internacionales voluntarios de deuda para financiarse porque, dijo, no quiere convalidar la tasa del orden del 10% que debería pagar el país en ese caso.

Caputo definió ese punto central de la estrategia macroeconómica en declaraciones que realizó al diario Clarín, recogidas en una nota firmada por el periodista Horacio Riggi.

“ No es necesario salir al mercado internacional a convalidar una tasa cercana al 10%, ya que hoy conseguimos refinanciamiento a tasas sustancialmente más bajas ”, dijo Caputo.

De ese modo, el ministro confirmó el esquema de financiamiento que cerró para este año , que combina deudas en el mercado local, privatizaciones y créditos multilaterales para afrontar los vencimientos de este año, que ascienden a 20 mil millones de dólares, de los cuales 4.200 se pagaron en enero.

El 5 de diciembre pasado, durante una entrevista televisiva ratificada con un posterior comunicado oficial, el funcionario había anunciado la emisión de un Bono del Tesoro en dólares a cuatro años (el BONAR 2029N) con un cupón del 6,5% y dicho que eso era el primer paso del regreso del país a los mercados internacionales de deuda.

Pero esa vuelta se posterga, porque como dijo Caputo la tasa que debería pagar Argentina es muy alta. Ocurre pese a que el riesgo país, que influye directamente en esa tasa, bajó desde enero unos 200 puntos básicos -de 750/760 a unos 514 en la actualidad- acompañando, aunque con menor intensidad, la merma que experimenta el indicador en el resto de América Latina.

Las retenciones

Caputo también indicó que “veníamos trabajando desde hace dos meses la baja de retenciones” que anunció Javier Milei el jueves en la Bolsa de Comercio. El ministro agregó que en el esquema anunciado “a 2028 las retenciones de soja van a haber bajado un 50%”.

Sin embargo, omitió precisar que Milei condicionó la medida a la evolución de la recaudación, por lo que es una incógnita qué ocurrirá si el Estado no recupera esa variable. Además, el plan de baja excede el mandato de Milei, que termina en diciembre de 2027.

En ese marco, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, advirtió que las retenciones "deberían ser cero" y que el anuncio "no alcanza" para mejorar la rentibilidad del sector, afectada por el nivel de precios internacional de los granos y el tipo de cambio vigente en Argentina.

¿Cómo es el plan de baja?

El esquema completo de baja de las retenciones sigue con el maíz y el sorgo, cuya reducción del impuesto para ambos será trimestral. En el primer trimestre de 2027 las alícuotas disminuirán de 8,5% a 8,25% y finalizarán ese año en 7,5%. Luego, en 2028, el recorte será de 0,5 puntos por trimestre, por lo que ambos cultivos cerrarían ese ciclo con una carga del 5,5%.

En cambio, el girasol tendrá un esquema semestral. Desde el actual 4,5%, descenderá a 4,25% en el primer semestre de 2027 y luego a 4% en la segunda mitad del año. Durante 2028, la reducción será de 0,5 puntos por semestre: pasará a 3,5% en los primeros seis meses y terminará el año en 3%.

Fuente: Agencia DIB.