Racing se quedó sin Sudamericana y ahora mira de reojo a Costas y al mercado

La despedida es triste, en una cancha vacía como el corazón de ese equipo sin alma. Racing consumó un papelón internacional en el Cilindro, que no tuvo la presencia de sus hinchas por una sanción de la Conmebol . Necesitaba ganarle este jueves a Caracas FC, el miércoles que viene a Independiente Petrolero y esperar una caída de los venezolanos ante Botafogo.

Una fecha antes del desenlace del Grupo E, la Academia no pudo superar a un rival cuyo presupuesto es 15 veces inferior. Sin ir más lejos, con la venta de Juan Nardoni al Gremio de Porto Alegre, operación que se concretó en febrero, Diego Milito podría haber comprado todo el plantel del conjunto de la capital del país caribeño.

Desde 2022, cuando el equipo también había sido eliminado de la Sudamericana, hubo bronca y vergüenza, sensaciones que invadieron a los hinchas, cuya expresión se viralizó en las redes sociales.

Entonces, el técnico era Fernando Gago y solo se clasificaba el primero de cada grupo. A Racing le bastaba con empatar de local ante el River uruguayo; perdió 1 a 0 y como Melgar se impuso 3 a 1 ante Cuiabá en Arequipa, los peruanos llegaron a los octavos de final. El sistema de competición cambió: ahora, el que termina arriba de todos avanza a la siguiente instancia y el segundo tiene el consuelo del repechaje contra uno de los terceros de la fase de grupos de la Libertadores. La Academia ni siquiera logró esa posibilidad. Solo ganó uno de los cinco partidos del certamen internacional.

La crisis de Racing

Los números son peores si se toman los doce encuentros, desde el clásico de Avellaneda a la fecha: apenas dos victorias, 11 de 24 puntos en juego. En ese lapso, 14 goles. La fragilidad defensiva es una de las razones para explicar la debacle. Los errores no forzados preocupan mucho porque terminan siendo determinantes: desde el choque con Independiente, el 4 de abril, hasta este jueves 21 de mayo, también hubo fallas contra River, Botafogo -en Río de Janeiro y Buenos Aires-, Aldosivi, Barracas Central, Caracas FC -de local y visitante-, Huracán y Rosario Central.

La eliminación en Arroyito tuvo el condimento de dos polémicas expulsiones, pero no es un justificativo. Los rosarinos fueron superiores. Contra Caracas FC, Racing se hizo los goles solo. El primero, cuando apenas se habían disputado sesenta segundos, fue en contra de Gabriel Rojas. El segundo, incluyó un grosero error de Matías Tagliamonte -reemplazante del suspendido Facundo Cambeses-, quien quiso manotear tres veces la pelota por encima del travesaño. Fue empujado en el cuarto intento, es cierto, y el árbitro colombiano Jhon Ospina debió cobrar la infracción; el concepto no cambia y no tiene que ver con el penal que le regaló en el primer tiempo. El problema del equipo es mucho más amplio que noventa minutos. Y el choque con Defensa y Justicia, el domingo en Jujuy por la Copa Argentina, puede resultar determinante.

El futuro de Costas

¿Para Gustavo Costas? El técnico no está dispuesto a irse. No obstante, el jueves habló en la conferencia de prensa y dejó algunas consideraciones para analizar. “En caliente no se pueden tomar esas decisiones. Uno tiene que parar y después ver”, apuntó. “Tuvimos muchos errores. Hicimos muy poco a comparación de cómo veníamos. No dimos lo que veníamos dando en los últimos dos años”, fue su análisis global.

Y de cara al futuro, señaló: “El club no sé si tiene plata para traer lo que vos querés. No podemos salir a tomar una decisión ahora. Tenemos que ver lo que el club está dispuesto a gastar. Si querés jugadores, el mercado está muy caro. Este año tampoco había presupuesto y me quedé".

Costas dijo que no había “plata” y los hinchas de quejan de Diego Milito. Sin embargo, desde que el ex delantero ganó las elecciones en diciembre de 2024, se gastaron 25 millones de dólares (gastos incluidos). Llegaron Toto Fernández, Nacho Rodríguez, Richard Sánchez, Adrián Balboa, Matías Zaracho, Elías Torres, Franco Pardo, Alan Forneris, Duvan Vergara, Tomás Conechny, Marcos Rojo, Valentín Carboni, Matko Miljevic, Damián Pizarro y Ezequiel Cannavo.

Tres de esos futbolistas se rompieron los ligamentos: Torres, Forneris y Carboni. Cannavo, la mejor incorporación de 2026 que llegó desde Defensa y Justicia, también se lesionó. El lateral sufrió un desgarro en el recto anterior derecho.

Hay un bajón del nivel colectivo; también, individual. El caso de Adrián Martínez es testimonial. Maravilla falló debajo del arco cuando en otro momento la hubiera mandado a guardar. Y como el goleador, varios jugadores hoy tienen una crisis de confianza.

Milito, en tanto, disparó contra el sistema después de la caída con Rosario Central. “El fútbol está roto”, afirmó. Los hinchas esperan sus palabras respecto al futuro. Qué hará con las incorporaciones y si habrá caja para armar un equipo que recupere la competitividad. O si se lanzará al “campeonato económico” con la meta puesta en el predio de Ezeiza, la gran obra que piensa anuncia antes del final del año.

Fuente: Agencia DIB