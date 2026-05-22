viernes 22 de mayo de 2026
22 de mayo de 2026 - 21:12

Spotify y Universal Music habilitaron la posibilidad de realizar versiones y remixes con IA

La herramienta estará disponible para usuarios premium con pago adicional. Ofrecerá versiones personalizadas de catálogos aprobados, con compensación directa a los titulares de derechos.

Por Agencia DIB
Spotify, el gigante del streaming musical.
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Las empresas de la industria musical Spotify y Universal Music Group anunciaron la firma de un acuerdo que permitirá a los usuarios premium crear remixes y versiones autorizadas de canciones mediante Inteligencia Artificial (IA).

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La herramienta será un complemento con un pago extra y será lanzada en los próximos meses en Estados Unidos. Los directivos de las dos firmas aseguraron que esta modalidad estará condicionada "al consentimiento de los artistas y a una compensación directa para los titulares de derechos".

El acuerdo establece que los usuarios premium de Spotify podrán acceder, mediante un pago adicional, a una función impulsada por tecnología generativa que permitirá crear remixes y versiones personalizadas de temas, siempre que los artistas o compositores hayan aprobado su participación.

Así, artistas y compositores recibirán ingresos adicionales por estas creaciones, sumando nuevas vías de monetización a las regalías tradicionales, según informaron ambas compañías.

La herramienta, basada en inteligencia artificial generativa, introduce un modelo en el que la distribución de beneficios queda ligada a la participación consentida de los creadores.

Consentimiento e ingresos

El ejecutivo de Spotify, Alex Norström, afirmó sobre esta novedad que tendrá adeptos y detractores: “Lo que estamos construyendo se basa en el consentimiento, el crédito y la compensación para los artistas y compositores que participen”.

Norström explicó que Spotify busca resolver desafíos del sector y posicionarse a la vanguardia tecnológica, al permitir que los remixes y versiones con inteligencia artificial se conviertan en nuevas fuentes de ingresos y promoción para los titulares de derechos.

Lucian Grainge, presidente ejecutivo de Universal Music, destacó asimismo que la iniciativa está orientada a “apoyar la creatividad humana, fortalecer el vínculo con el público y crear nuevas oportunidades de ingresos para artistas y compositores”.

Ambas empresas aseguran que el modelo busca contrarrestar el avance de opciones menos reguladas y proteger el papel central del talento humano en la música, promoviendo una relación más cercana entre artistas y seguidores.

Fuente: Agencia DIB

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