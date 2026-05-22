Denuncian presunta mala praxis tras la muerte de un niño de 2 años que estaba internado en La Plata

El Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata.

Tras la muerte de su nieto de 2 años, un hombre de la localidad de Punta Lara radicó una denuncia penal contra el Hospital de Niños "Sor María Ludovica" de La Plata por presunta mala praxis.

El niño estuvo internado entre el 17 de abril y el 13 de mayo, cuando se confirmó su deceso y, en ese período, recibió transfusiones de sangre por un cuadro de anemia.

De acuerdo al relato del denunciante y a lo dicho por los padres del menor, la enfermedad del niño requería transfusiones de alrededor de tres horas, como ya le habían realizado en otras oportunidades. Esta vez, le realizaron una intervención de apenas una hora que, a criterio de la familia, derivó en un edema de pulmón que llevó al pequeño a permanecer semanas en terapia intensiva, con un desenlace fatal.

Según precisó el diario El Día, la familia apunta a que los médicos que lo trataron no prestaron atención suficiente al diagnóstico del niño. Además, aseguran que una ocasión un jefe de sala echó del hospital a los empujones a los padres del paciente.

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