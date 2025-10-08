Triple crimen de Florencio Varela: la Policía bonaerense identificó a dos nuevos prófugos

En las últimas horas la Policía bonaerense identificó a dos nuevos prófugos , vinculados al triple femicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido hace veinte días en Florencio Varela . Se trata de Alex Roger Idone Castillo, conocido como “Alex”, y David Gustavo Morales Huamani, apodado “Tarta” o “El Loco David”.

Triple crimen: nuevas pistas sobre el vínculo de "Pequeño J" con las víctimas y búsqueda de prófugos

Los investigadores determinaron que Idone Castillo entró al país en los últimos días, aunque todavía no pudieron establecer cuál fue la ruta que tomó. Sobre David Morales fue identificado por los otros detenidos y desde la investigación creen que pudo haber sido el autor material del crimen . Los fiscales y la Policía sospechan además que este hombre sería uno de los sicarios contratados por “Pequeño J” (actualmente detenido en Perú) para ejecutar el brutal hecho.

Los dos nombres surgieron de la declaración de Victor Sotacuro, el hombre que participó en el episodio con un vehículo de apoyo. El imputado dijo que “El Loco David” se llamaba David Manzur. Si bien no fue acertada su declaración, le sirvió a los investigadores para confirmar el nombre real del sospechoso. También habló de Alex Guidone. Unas horas después, la Policía pudo corroborar el nombre exacto.

David Gustavo Morales Huamani es señalado como un “transa peruano” radicado en la villa 1-11-14 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con vínculos con bandas narco que operan en la zona sur del conurbano bonaerense. Los investigadores creen que sería el brazo ejecutor de una venganza narco, aunque los motivos exactos del crimen de las tres jóvenes aún están bajo la lupa.

Sotacuro habría dado detalles de aquella noche, remarcando que los sospechosos estaban "mojados y embarrados", y habló de un altercado con uno de ellos, a quienes no conocía. Según trascendió, también reveló un dato clave sobre los vehículos usados en el secuestro de las víctimas: la camioneta Tracker blanca en la que subieron a Brenda, Morena y Lara era del mismo David.

Las tres jóvenes fueron vistas por últimas vez el pasado 19 de septiembre, en una rotonda en La Matanza, al subir a la camioneta que las llevaría a una fiesta. El 24 de septiembre sus cuerpos fueron hallados en un pozo, en una casa de Florencio Varela. Hasta el momento hay nueve detenidos por el caso.

Todos los detenidos

Hasta el momento, esta es la lista y la implicancia de las nueve personas procesadas por los femicidios de Brenda, Morena y Lara:

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J"

El joven narco peruano, de 20 años, sería uno de los cabecillas de la banda y tiene un historial familiar ligado al crimen organizado en su país. Según confirmaron fuentes del caso, se había escondido en un camión de pescado que se dirigía hacia Lima. Fue detenido el martes en la capital peruana en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía Nacional del país. Se espera su extradición.

pequeñoj Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", fue detenido en Lima el martes 30 de septiembre. X @PatoBullrich

Matías Agustín Ozorio

Es considerado la "mano derecha" de "Pequeño J" y fue apresado el martes, por la Policía de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina. Es argentino, por lo que fue extraditado y podrá ser indagado por el fiscal Carlos Arribas.

Ozorio detenido triple crimen El prófugo Matías Agustín Ozorio, supuesta mano derecha de “Pequeño J”, fue detenido en la ciudad de Lima.

Magalí Celeste González Guerrero

Era la inquilina a cargo de la propiedad de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes. Se negó a declarar y fue imputada, entre otros delitos, por homicidio agravado. Está detenida en la prisión de Melchor Romero.

Miguel Villanueva Silva

Es la pareja de Guerrero y también vivía en la casa en la que se cometieron los asesinatos. Fue detenido junto a Magalí en un hotel alojamiento, a pocas horas de haberse hallado los cuerpos de las víctimas el miércoles 24 de septiembre. Al igual que la mujer, también se negó a declarar y enfrenta la misma imputación. Es otro recluso en Melchor Romero. Hasta el momento, se cree que es uno de los principales colaboradores de “Pequeño J”.

triple femicidio los detenidos Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense)

Daniela Ibarra

Fue hallada por la Policía en la escena del crimen, mientras intentaba lavar manchas de sangre. Se negó a declarar y comparte la misma imputación y lugar de detención que los habitantes de la casa donde enterraron los cuerpos.

Maximiliano Parra

Fue detenido junto a Ibarra mientras limpiaba la sangre de la vivienda donde se cometieron los crímenes. Comparte la misma imputación y lugar de detención que los tres anteriores.

Gimenez Sotacuro Ibañez

Lázaro Víctor Sotacuro

Es el sospechoso de conducir el Volkswagen Fox blanco que sirvió de vehículo de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las víctimas. Fue detenido el viernes pasado en un hostel de Villazón, Bolivia, tras haber cruzado la frontera por un paso ilegal. Tiene doble nacionalidad, peruana y argentina, y residía en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. En los registros figuraba como vendedor minorista de frutas, legumbres y hortalizas frescas. Se encuentra alojado en el penal de Sierra Chica.

Ariel Giménez

Está acusado de una de las tareas más macabras: tapar y rellenar el pozo donde enterraron los cuerpos de las jóvenes. Fue detenido el sábado pasado durante una serie de allanamientos en Florencio Varela, luego de entregarse y dar una declaración a la Policía, con detalles de lo ocurrido. Está imputado por encubrimiento agravado y se negó a declarar ante el fiscal.

Florencia Ibáñez

Es la sobrina de Lázaro Sotacuro. Se cree que viajaba en el auto de apoyo junto a su tío, la noche de los crímenes. La joven se presentó el lunes ante el fiscal Arribas, y reconoció que había viajado en el Volkswagen Fox. También dio varias entrevistas televisivas y, tras una de ellas en el canal América, la detuvo la Policía en el lugar.

