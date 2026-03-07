Bahía Blanca: qué pasó con las causas judiciales iniciadas después de la inundación

Una de las postales que dejó la inundación del 7 de marzo en Bahía Blanca.

Tras la trágica inundación que hace un año arrasó con Bahía Blanca y provocó 18 víctimas fatales , la Justicia puso en marcha tres investigaciones . Una de ellas, con las personas fallecidas durante la jornada; otra como respuesta a las denuncias sobre desaparecidos; y la última se motorizó a partir de comentarios y publicaciones realizadas por vecinos en las redes sociales acerca de la presunta existencia de una mayor cantidad de decesos que los informados oficialmente . Todas ellas finalizaron con el cierre de los expedientes a partir de no detectarse delitos.

En una charla con La Nueva , la fiscal Marina Lara , a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 y que impulsó las tres pesquisas, contó que “una de las instrucciones penales preparatorias se inició como consecuencia de los fallecidos a partir de lo sucedido y otra fue por la averiguación de paraderos, inmediatamente después del evento. Eran personas que no habían vuelto a tener contacto con familiares o amigos o estaba desencontrados”.

“Se llevó adelante una intensa tarea investigativa y el personal de la DDI estuvo participando activamente. La gente se fue encontrando y alguna persona que fue hallada sin vida se encontraba dentro de las víctimas contabilizadas oficialmente ”, señaló.

Dos días después de la intensa precipitación registrada había alrededor de 1.450 personas entre autoevacuados y evacuados , y casi 1.300 alojadas en centros especialmente abiertos para contener a los damnificados . La primera lista de víctimas fatales la integraron 15 personas .

A su vez, el transportista Rubén Omar Zalazar encontró ese día la muerte cuando se lanzó al agua para intentar rescatar a las hermanas Pilar (5) y Delfina Hecker (1), quienes también perdieron la vida.

Versiones

Las redes sociales fueron el ámbito para contactarse con familiares y allegados durante la emergencia, pero también se convirtieron en el lugar donde muchas personas fomentaron versiones sobre supuestas víctimas fatales que no habrían sido comunicadas por las autoridades.

Esto provocó el inicio de una investigación penal, por lo que una decena de personas fueron convocadas a prestar declaración testimonial en la sede del Ministerio Público Fiscal.

“Si alguien denuncia o menciona un posible delito, el fiscal tiene la obligación de tomar esa información e investigar si existe. Esa cuestión de los fallecidos era mencionada en muchos lados, por lo que decidí emprender una investigación seria sobre eso”, sostuvo Lara.

A su vez, en forma paralela siguieron investigando y se ordenaron nuevos rastrillajes en zonas críticas.

“Se fue buscando a la gente para que dijeran acá (por la sede del Ministerio Público) lo que tenían para decir y lo aclararan. Se mandó a hacer tarea investigativa para despejar las dudas y ver si realmente había algo de todo lo que se decía”

La letrada mencionó que “las personas que concurrieron iban minimizando lo que habían volcado a las redes, porque decían que ese comentario realizado lo habían elaborado por cuestiones que habían escuchado en algún lado o porque eran conjeturas que cada uno realizaba”.

La fiscal señaló que este tipo de declaraciones son habituales en catástrofes: “Es algo que se suele producir en este tipo de hechos, cuando en las redes sociales se señalan situaciones como si fueran reales. Recuerdo en 2024, durante un terremoto en la península de Noto (Japón), pasó exactamente lo mismo”.

