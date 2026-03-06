viernes 06 de marzo de 2026
6 de marzo de 2026 - 19:24

Restricción de pantallas en las escuelas primarias: menos distracciones y más juego entre pares

La normativa comenzó a implementarse en los establecimientos educativos de los 135 distritos bonaerenses. Los alumnos pueden llevar el teléfono en el trayecto pero se restringe el uso en el aula y los recreos.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
La restricción del uso de celulares y pantallas en las aulas, en debate.&nbsp;

La restricción del uso de celulares y pantallas en las aulas, en debate. 

Alertan que la sobreexposición a pantallas desplaza otras experiencias claves para el desarrollo.
Alertan que la sobreexposición a pantallas desplaza otras experiencias claves para el desarrollo.

Esta semana, con el inicio del ciclo escolar, comenzó a regir la normativa que restringe el uso de celulares y pantallas en el nivel primario de las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. La medida, aprobada por la Legislatura bonaerense el año pasado, fue impulsada por los senadores Emmanuel González Santalla y Lorena Mandagarán, y alcanza a cerca de 1,5 millones de alumnos que asisten a instituciones públicas y privadas.

Más noticias
El UPD, una celebración de jóvenes secundarios. (Archivo)

Se vienen los UPD: desde Seguridad se convocó a trabajar a educación y salud en cada municipio
lluvias

Fin de semana con tiempo inestable en el centro y norte del país: dónde habrá alertas y eventos severos

La normativa reglamenta el uso de celulares y dispositivos electrónicos durante toda la jornada escolar, incluyendo los recreos. Los alumnos deben mantenerlos guardados y apagados, permitiéndose su uso solo si un docente lo requiere para fines pedagógicos.

La norma fue aprobada en septiembre de 2025 en la Legislatura y promulgada en el Boletín Oficial el 14 de octubre, como Ley N°15.534. De acuerdo al texto, se busca “reducir las distracciones, mejorar la atención, fortalecer la socialización y combatir el ciberbullying”.

La directora General de Escuelas provincial, Flavia Terigi, sostuvo en declaraciones radiales que “no se trata de una prohibición, la palabra prohibir no está en la ley” y explicó que los chicos “pueden llevar el teléfono por seguridad en el trayecto, pero debe estar inactivo durante las horas de clases, a menos que se autorice expresamente por el docente con fines de aprendizaje”.

Embed

Fortalecer vínculos

La ley también hace referencia a la necesidad de recuperar el juego como experiencia con otros, por fuera de la lógica de la pantalla. Apunta también a concientizar a los menores sobre los riesgos del uso excesivo o irresponsable de los dispositivos, como la conexión con plataformas de apuestas o los vínculos que pueden derivar en casos de grooming.

Embed

El proyecto fue impulsado por el senador Emmanuel González Santalla (Unión por la Patria) junto con la entonces senadora Lorena Mandagarán (UCR-Cambio Federal), que unificaron varias presentaciones para que se pudiera implementar con celeridad.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Se vienen los UPD: desde Seguridad se convocó a trabajar a educación y salud en cada municipio

Fin de semana con tiempo inestable en el centro y norte del país: dónde habrá alertas y eventos severos

Universidades: nodocentes acordaron cinco jornadas de paro para los próximos dos meses

Ya rigen los nuevos valores para los DNI y el pasaporte

La Suprema Corte creó el Registro de Casos de Género para "centralizar información"

Tristeza en La Plata por el fallecimiento de Hipólito, el hipopótamo del Bioparque

Los docentes bonaerenses aceptaron la oferta salarial y Kicillof cerró la paritaria

A un año de la gran inundación, Bahía Blanca se pone de pie

Atención vecinos: ABSA deja de enviar las facturas en papel

Detectaron casos de influenza aviar en Mar del Plata y Chascomús

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las autoridades de la FEB. 

Los docentes bonaerenses aceptaron la oferta salarial y Kicillof cerró la paritaria

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

lluvias

Fin de semana con tiempo inestable en el centro y norte del país: dónde habrá alertas y eventos severos