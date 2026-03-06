Fin de semana con tiempo inestable en el centro y norte del país: dónde habrá alertas y eventos severos

lluvias

En las últimas horas, las condiciones del tiempo se han mantenido inestables en toda la región central del país y en provincias del norte. En tanto, hacia el fin de semana, un nuevo evento de tormentas fuertes a severas se iniciará por el oeste del país, y se irá extendiendo tanto al norte como hacia la Patagonia.

En tanto, en el sur de Córdoba, sur del Litoral, norte de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es probable que se registren lluvias, chaparrones y eventualmente algunas tormentas aisladas, pero sin que se vislumbren fenómenos fuertes y alertas sobre este sector.

Jornada inestable en la región central, con abundante nubosidad. Se registran tormentas aisladas en Sgo del Estero y en sectores del Litoral.



Por la tarde, se intensificarán y se extenderán hacia el norte argentino



+Info https://t.co/HR4LGtOd3P pic.twitter.com/khhHKgabhJ — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 6, 2026 De acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las provincias del norte mantienen para los próximos días alertas amarilla y naranja, previendo precipitaciones probables de entre 50 y 90 mm. Las tormentas también podrán ser fuertes en Córdoba, el NOA, y las provincias del NEA, especialmente hacia la zona de Chaco y el norte santafesino en donde podrían precipitar de 20 a 40 mm.

tormenton Se vienen las tormentas en la provincia de Buenos Aires. DIB Por el avance de una amplia y pronunciada zona de bajas presiones en altura, interactuando con una masa de aire que continuará con altos niveles de humedad e inestabilidad, las provincias de Cuyo y el norte patagónico serán escenario de lluvias de variada intensidad.

Ante condiciones climáticas adversas e inestables, el SMN recomienda a la población mantenerse informada de los posibles cambios que podrían darse a corto plazo, para evitar inconvenientes. Fuente: Agencia DIB

