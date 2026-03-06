viernes 06 de marzo de 2026
6 de marzo de 2026 - 20:16

Fin de semana con tiempo inestable en el centro y norte del país: dónde habrá alertas y eventos severos

Ante condiciones climáticas adversas, el SMN recomienda a la población mantenerse informada de los posibles cambios que podrían darse a corto plazo, para evitar inconvenientes.

Por Agencia DIB
lluvias
lluvias

En las últimas horas, las condiciones del tiempo se han mantenido inestables en toda la región central del país y en provincias del norte. En tanto, hacia el fin de semana, un nuevo evento de tormentas fuertes a severas se iniciará por el oeste del país, y se irá extendiendo tanto al norte como hacia la Patagonia.

En tanto, en el sur de Córdoba, sur del Litoral, norte de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es probable que se registren lluvias, chaparrones y eventualmente algunas tormentas aisladas, pero sin que se vislumbren fenómenos fuertes y alertas sobre este sector.

De acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las provincias del norte mantienen para los próximos días alertas amarilla y naranja, previendo precipitaciones probables de entre 50 y 90 mm. Las tormentas también podrán ser fuertes en Córdoba, el NOA, y las provincias del NEA, especialmente hacia la zona de Chaco y el norte santafesino en donde podrían precipitar de 20 a 40 mm.

tormenton
Se vienen las tormentas en la provincia de Buenos Aires.

Por el avance de una amplia y pronunciada zona de bajas presiones en altura, interactuando con una masa de aire que continuará con altos niveles de humedad e inestabilidad, las provincias de Cuyo y el norte patagónico serán escenario de lluvias de variada intensidad.

Ante condiciones climáticas adversas e inestables, el SMN recomienda a la población mantenerse informada de los posibles cambios que podrían darse a corto plazo, para evitar inconvenientes.

Fuente: Agencia DIB

