Se vienen los UPD: desde Seguridad se convocó a trabajar a educación y salud en cada municipio

El UPD, un ritual de pasaje que, muchas veces, los adultos no sabes cómo acompañar.

El ministerio de Seguridad bonaerense diseñó una estrategia de trabajo para articular con las áreas de educación y salud de cada municipio, de cara al inicio de clases de las escuelas secundarias que, desde hace unos años, conlleva el ritual llamado "último primer día" o " UPD " impulsado por los estudiantes del último curso.

UPD: cómo acompañar este "rito de paso" desde el cuidado y la prevención comunitaria

Desde la cartera que conduce Javier Alonso indicaron a Agencia DIB que "se convocó a trabajar a las áreas de educación y salud para poder abordar el UPD de manera descentralizada en cada municipio". En esa línea, indicaron que "se hicieron reuniones de trabajo y se busca poder trabajar desde la comunidad educativa para interpelar a las familias para que sean responsables de sus hijos en estos días".

Los dispositivos de seguridad estarán disponibles desde este viernes 6 de marzo, con ánimo de " potenciar las tareas preventivas, llevando a cabo un plan de acción en la vía pública, tendiente a disuadir, disminuir y neutralizar el accionar delictivo".

El trabajo descentralizado en los municipios apunta a " brindar tranquilidad y seguridad a la comunidad en general en pos de brindar máxima operatividad a la consigna citada, actuando acorde a derecho y normas legales vigentes".

Acompañamiento y recomendaciones

En el marco de la preocupación que genera el UPD y teniendo en cuenta la responsabilidad de la comunidad educativa, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, generó un documento oficial para las escuelas, en el cual señala algunas pautas que los equipos directivos y docentes tienen que tener en cuenta para el abordaje y el acompañamiento de esta actividad.

De acuerdo a ese texto, las problemáticas más habituales en estos eventos tienen que ver con infracciones que afectan la convivencia urbana y que, incluso, pueden ser consideradas como faltas y/o contravenciones: ruidos molestos, disturbios en el espacio público, actos de vandalismo, cortes de calle.

Más allá de las responsabilidades asignadas por los marcos normativos correspondientes, las recomendaciones emitidas desde la gestión provincial buscan orientar la labor de los funcionarios que se desempeñen durante el desarrollo del UPD, al encontrarse frente a adolescentes en situación de consumo abusivo de alcohol y otras sustancias:

• Llamar al número de emergencias locales si presentan signos de intoxicación.

• Procurar un contacto con un adulto responsable y hablar con las autoridades escolares. Mientras tanto, no dejarlos solos.

• Ponerlos de costado para que no haya riesgo de aspirar fluidos.

• Ofrecerles agua y abrigarlos. Mantener la calma y llevar tranquilidad.

• Brindarles información sobre las consecuencias físicas y sociales que tiene el alcohol.

El UPD es un ritual de pasaje que realizan los estudiantes del último año de secundaria, para comenzar a transitar el cambio que conlleva dejar la escolaridad. El festejo comienza en la noche previa al comienzo de clases, con el propósito de permanecer despierto hasta ingresar a la escuela al día siguiente. Los grupos de estudiantes establecen distintos puntos de encuentro (principalmente a través de las redes sociales): en la gran mayoría de los casos, las y los estudiantes se encuentran, a una determinada hora de la noche anterior al día de inicio del ciclo lectivo, en plazas y/o parques cercanos a cada escuela.

