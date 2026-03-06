Ya rigen los nuevos valores para los DNI y el pasaporte

Sacar el Documento Nacional de Identidad ( DNI ) o el pasaporte cuesta desde este viernes un poco más. Así lo recordó el Ministerio del Interior, quien difundió el nuevo esquema de aranceles de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

El objetivo principal, según las autoridades, responde a la necesidad de sostener la prestación eficiente de los servicios brindados por el Renaper, considerando el uso creciente de herramientas digitales y la demanda de servicios de validación de identidad.

El ajuste en el caso del DNI regular será del 33,3%, mientras que el pasaporte para aquellos viajeros que quieren salir del país será de 42,8%.

Para ciudadanos argentinos, el primer DNI para recién nacidos continuará siendo gratuito hasta los seis meses. En cambio, el primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad y las actualizaciones de los 5, 8 y 14 años tendrán un valor de $10.000 .

También costarán $10.000 los nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción.

Las modalidades urgentes sumarán recargos:

DNI exprés: adicional de $16.000 - total $26.000.

DNI en 24 horas: adicional de $31.000 - total $41.000.

DNI al instante (en oficinas habilitadas): adicional de $47.000 - total $57.000.

En el caso de extranjeros, tanto la primera identificación como las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000, ya sea para ciudadanos del Mercosur o de otros Estados, menores de 14 años o mayores con residencia temporaria o permanente. Las rectificaciones y cambios de domicilio también costarán $20.000.

Cuánto cuesta el pasaporte

El costo para obtener un pasaporte ordinario en Argentina con entrega regular asciende actualmente a $100.000, según se informó oficialmente. Para quienes requieren el documento con mayor urgencia, existen opciones adicionales: el trámite exprés implica un arancel extra de $100.000, sumando un total de $200.000; mientras que la tramitación de resolución inmediata implica un arancel adicional de $230.000, lo que lleva el costo total a $330.000.

El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas presentan el mismo valor de $100.000 cada uno. Esta actualización de tarifas se encuentra vigente para todos los casos mencionados y responde a disposiciones emitidas por las autoridades migratorias nacionales.

En cuanto a la reposición de pasaportes o documentos de viaje solicitados por errores formales de emisión, se estableció que no habrá costo siempre y cuando la solicitud se realice dentro de los noventa días corridos a partir de la fecha de entrega del documento original. Esta excepción solo aplica a fallos formales detectados en el proceso de emisión y no a otros motivos de reemplazo.

Fuente: Agencia DIB