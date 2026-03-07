sábado 07 de marzo de 2026
7 de marzo de 2026 - 11:08

Cañuelas: reconstruyeron una escuela rural devastada semanas atrás por un temporal

El Municipio adelantó fondos para reparar el edificio de La Noria, que había sufrido la voladura total del techo. Las clases comenzaron con normalidad tras una emotiva ceremonia.

Por Agencia DIB
El acto de reinauguración de la escuela rural 19 en La Noria.

El acto de reinauguración de la escuela rural 19 en La Noria.

El acto fue encabezado por la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, acompañada por autoridades educativas locales y provinciales. Estuvieron la secretaria de Educación, Cynthia Curtis; el presidente del Consejo Escolar, Guido Peralta; la jefa distrital de Inspectores, Silvia Dickie; la directora provincial de Educación Técnica Superior, Carla Maglione; y la directora del establecimiento, Vanesa Fusco, junto a docentes, auxiliares y familias.

Cien millones

Como informó El Ciudadano, en su discurso Fassi remarcó la decisión política adoptada desde el primer momento tras el temporal. “Esta escuelita sufrió la voladura del techo y hubo un equipo que trabajó desde el primer día para que hoy estemos iniciando el ciclo lectivo”, señaló.

Escuela 19 de Cañuelas rs
El techo de la escuela rural de Cañuelas quedó destruido.

La reconstrucción demandó una inversión aproximada de 100 millones de pesos, adelantados con fondos municipales. Los trabajos incluyeron el reemplazo completo del techo y una intervención integral que abarcó mejoras en las instalaciones de agua y gas, refuerzo de condiciones de seguridad, pintura total del edificio e incorporación de nuevos juegos para los chicos.

Las obras no sólo permitieron superar la emergencia sino que dejaron a la institución en mejores condiciones que antes del temporal.

Manos a la obra

Por su parte, el presidente del Consejo Escolar recordó que tras el temporal la escuela había quedado “prácticamente destruida” y destacó la rápida respuesta del equipo de trabajo: “Hubo una decisión clara: manos a la obra. Los chicos tenían que empezar las clases dentro de su escuela”.

La directora Vanesa Fusco celebró el resultado de las obras y, con emoción, expresó ante los alumnos que la escuela quedó “hermosa” y más fuerte. En tanto, la directora provincial Carla Maglione transmitió el saludo del gobernador Axel Kicillof y subrayó que la escuela es “el espacio del reencuentro y de la construcción democrática, aun en tiempos de dificultades”.

Por otra parte, durante la jornada la jefa comunal hizo entrega de una imagen de la Virgen del Carmen y obsequios para los alumnos. La imagen fue bendecida por el párroco Federico Sosa.

Fuente: Agencia DIB

