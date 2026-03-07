domingo 08 de marzo de 2026
7 de marzo de 2026 - 17:14

Espinoza sumó al exlilito "Toty" Flores a su gabinete y produjo reacciones encontradas

Flores fue candidato de la CC y ahora era concejal de PRO. El camporista Tignanelli cruzó al intendente. Carrió dijo que "han quebrado a un héroe"

Héctor Toty Flores junto a Fernando Espinoza y otros dirigentes que se sumaron al gabinete de La Matanza.

Héctor "Toty" Flores junto a Fernando Espinoza y otros dirigentes que se sumaron al gabinete de La Matanza. 

Prensa La Matanza.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, incorporó a su gabinete a tres dirigentes provenientes de PRO, entre ellos al reconocido Héctor “Toty” Flores, un referente social que se hizo conocido por fundar la cooperativa La Juanita y que llegó a ser diputado nacional por la Coalición Cívica. La novedad generó el rechazo del camporismo en el distrito y una reflexión comprensiva de Elisa Carrió.

El diputado Cristian Ritondo. (DIB/Archivo).

El PRO bonaerense renovó el mandato de Ritondo al frente del partido
La gobernacón bonaerense. 
Panorama Político Bonaerense

Casi en silencio, se activó el juego grande en la Provincia

La decisión de Espinosa se dio en el marco de una reestructuración amplia de su equipo de gobierno con la que buscó renovar las expectativas y aceitar la gestión en el tramo final de su mandato.

Los cambios más llamativos fueron los que involucraron a los tres dirigentes de PRO, que hasta el año pasado eran concejales opositores. Flores, que estará a cargo del área de Economía Social y Productiva, fue incluso candidato a diputado nacional de la CC el año pasado en la lista que encabezó Juan Manuel López. Los otros dos examarillos devenidos candidatos son Jorge Lampa y Laura Grecco: el primero será subsecretario de Cultura y Educación y la segunda subdelegada en Villa Celina.

Espinoza ya había incorporado a un dirigente importante del PRO en el distrito en 2023: Miguel Saredi, actual secretario de Planificación. Es un peronista histórico pero que había tenido un paso por el partido de Mauricio Macri.

Rechazo camporista

El desembarco no cayó bien en el camporismo en el distrito. Su referente principal, el diputado Facundo Tignanelli, dijo a DIB que “la verdad es que habiendo tantos buenos compañeros peronistas en La Matanza ir a buscar a los del PRO no tiene sentido. Además es subestimar a los votantes de La Matanza, que votaron peronismo y ponen antiperonistas a gobernar”.

Primero trajeron porteños a la gestión, ahora ponen antiperonistas. Eso explica porque La Matanza está como está ”, dijo Tignanelli. Agregó una descripción dura de la situación del distrito: “hay basura por todos lados, nadie gestiona nada, hay 250 mil palos en un plazo fijo que no se usan para resolver problemas de los vecinos”.

Carrió comprensiva

Carrio tuvo una mirada diferente. “Han quebrado a un héroe ”, le dijo al diario Clarin sobre la decisión de Flores. La dirigente de la CC enfatizó que no tiene un “juicio moral” que hacer sobre el ahora funcionario, y se mostró comprensiva de su motivos, que adjudicó a la situación económica que atraviesa “La Juanita”.

Quebró su cooperativa, él resistió a todo durante 30 años, pero ahora no pudo renovar sus máquinas, y mucha gente depende de él, que responde a un movimiento social”, dijo Carrió.

"La Juanita", coopereativa que Flores fundó en 2001 en rechazo a recibir planes sociales, era proveedora de By Lilita, el emprendimiento de modas de la dirigenta de la CC.

Milei y Trump en el lanzamiento del Escudo de las Américas. 

Trump lanzó una alianza militar contra el narco a nivel continental, con un guiño especial a Milei

Por  Andrés Lavaselli