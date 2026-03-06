Buscan a tres mujeres gitanas que están prófugas, acusadas de llevar al suicidio a una peluquera

Tres mujeres de la colectividad gitana están prófugas y son buscadas por la Policía de Lomas de Zamora acusadas de cometer una millonaria estafa contra una peluquera de 30 años que terminó quitándose la vida tras perder todos sus ahorros. En sus últimos mensajes antes de tomar la drástica decisión, la víctima escribió por WhatsApp: “Ustedes se cargan mi vida, dejo todo en manos de Dios” .

Según publicó el portal Diario Conurbano , todo comenzó en el mes de enero, cuando las presuntas estafadoras se atendieron en la peluquería de Merlín Díaz, ubicada en la zona de San Juan y Olimpo, en la localidad de Ingeniero Budge. Luego de ganarse la confianza de Díaz, Mirta Noemí Mitrovich, Nancy Marina Yovanovich y María Silvia Mitrovich le dijeron que alguien le había hecho un “trabajo malicioso” que no la dejaba progresar con su negocio, por lo que le recomendaban realizarse una “limpieza espiritual” . La víctima les creyó y entró en la estafa.

Las mujeres convencieron a la peluquera de que debían hacerle una “limpieza” al dinero para terminar con la supuesta maldición. Las mujeres le pidieron a la peluquera que les entregara todos sus ahorros familiares, que sumaban 14 millones de pesos . De acuerdo a sus duchos, después de hacer un “trabajo” sobre los billetes, se los iban a devolver.

Con el correr de las horas, al no volver a tener noticias de ellas, la víctima empezó a darse cuenta de que había sido estafada y les mandó reiterados mensajes a las tres mujeres reclamándoles su dinero. Las ahora prófugas nunca más respondieron.

En la desesperación por el engaño, Merlín bebió una botella de ácido muriático para quitarse la vida. Sin embargo, cuando empezó a sentirse mal se arrepintió y alcanzó a pedirle ayuda a su pareja. El hombre la trasladó de urgencia al hospital, pero ya era tarde. Murió poco después de ingresar.

En esa instancia de agonía, Díaz le confesó a su pareja que había sido estafada y le contó la trama y el modus operandi. También dejó una carta en la que incriminó a las tres mujeres y le pidió a su esposo que revisara los chats de su teléfono celular para reconstruir la estafa de la que había sido víctima.

En el marco de la investigación y difusión del caso para que la Justicia pueda dar con las tres estafadoras, se conoció el texto de la carta que dejó la víctima para que se conociera la cusa de su suicidio y algunas capturas de los mensajes que les mandó a las mujeres. La joven escribió: “Amor, adiós, te amo. Perdón, amor, te mentí. Espero me perdones. Solo te pido que me quemes, no me hagas nada. Adiós mamita, no se preocupen por mí, estaré mejor. Perdónenme por todo. Adiós hermanos, los amo a todos. Los gitanos son los culpables, me robaron toda mi vida, me robaron toda mi plata”.

Por su parte, el fiscal Ignacio Torrigino de la UFI Nº19 de Lomas de Zamora dictó la orden de detención para las tres mujeres. Hasta el momento, siguen prófugas y la búsqueda continúa.

