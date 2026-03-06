La Suprema Corte creó el Registro de Casos de Género para "centralizar información"

El Palacio Legislativo de La Plata, sede de la Suprema Corte bonaerense. Mariano Méndez

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso crear el Registro de Casos de Género (RCG) para “centralizar la información de situaciones en las que se detecten desigualdades estructurales por razones de género”.

Según anunció el máximo tribunal provincial en un comunicado, “el nuevo organismo funcionará en el ámbito de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales del Tribunal, como herramienta para fortalecer la coordinación interjurisdiccional y optimizar los mecanismos de seguimiento de las políticas judiciales en la materia”.

Se aseguró que la implementación del RCG, creado a partir del Acuerdo 4220, “permitirá obtener datos precisos para la evaluación y el perfeccionamiento del abordaje de los conflictos atravesados por asimetrías en cuestiones de género”.

Ver Acuerdo 4220 Discriminación y desigualdad En tanto, “el alcance del RCG no se limita exclusivamente a procesos en los que se denuncien hechos de violencia sino que procura, además, relevar aquellos casos donde se verifiquen situaciones de discriminación, desigualdad o afectación diferenciada”.

“De este modo, se busca garantizar un análisis contextual integral que facilite la adopción de decisiones judiciales con una efectiva perspectiva de género que mejore la calidad de la respuesta institucional ante las vulnerabilidades detectadas”, cierra el texto difundido por la Suprema Corte. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







