En homenaje a la mujer: 39 pueblos y ciudades bonaerenses con nombres femeninos

Ernestina, estación con nombre de mujer. Era escala para que las locomotoras a vapor del Ferrocarril del Sud se abastecieran de agua.

La mujer fue clave entre los pioneros que poblaron la provincia de Buenos Aires. Y para honrarlas, son muchos los pueblos y ciudades que llevan nombre femeninos. En cada ruta y, especialmente, en cada ramal ferroviario, ellas siempre están presentes.

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

Pueblo rural del partido de Chascomús, sobre la Autovía 2 y con unos 50 habitantes. Debe su nombre a Adela Dodds. Su padre, Diego Dodds donó tierras de la Estancia Adela para la creación de la estación ferroviaria homónima, en 1874.

Pueblo de 155 habitantes en el partido de Junín. Se llama así en honor a Agustina Paz de Costa, quien cedió terrenos de su propiedad para erigir la estación en 1904.

Paraje rural en el partido de 9 de Julio fundado en 1914. Fue un punto estratégico en la carga de granos hasta que el ferrocarril dejó de circular. La estación y el paraje deben su nombre al establecimiento rural "La Amalia", propiedad de Galo Llorente.

Azul

Con 193 años de historia y 76 mil habitantes, si bien lleva nombre de mujer, fue bautizada así por unas flores de ese color que crecían junto a un arroyo cercano.

azucena rs

Azucena

Pueblo de 140 habitantes en el partido de Tandil. Fue fundado por José Búteler, dueño de una estancia de la zona a la que había bautizado así en honor de su hermana, Azucena Búteler.

Dolores

Ciudad de 32 mil habitantes sobre la Autovía 2, fue fundada el 21 de agosto de 1817. Es considerado el “primer pueblo patrio” creado por el gobierno independiente tras la Revolución de Mayo, en territorio "nuevo" (más allá del río Salado)

Elena

Paraje rural del partido de Las Flores que hoy está casi desierto. Se llama así por Elena Girado, cuya familia donó las tierras para edificar la estación.

Elvira

Pueblo del partido de Lobos fundado hace 128 años y que hoy tiene esa misma cantidad de habitantes. Recibió su nombre por María Elvira Carboni de Díaz Romero, quien cedió el terreno de la estación.

Emma

Paraje rural en el partido de Rivadavia, hoy casi deshabitado. Lleva el nombre de una hija de Diego de Alvear, uno de los pioneros de la zona.

Ernestina

Con 130 años de historia y 150 habitantes, es uno de los pueblos más bonitos del municipio de 25 de mayo. Lleva ese nombre por Ernestina Gándara Casares, esposa del fundador, Ernesto Keen.

Estela rs

Estela

Pueblo rural prácticamente desierto en el partido de Puan. En 2023 sólo tenía dos habitantes. Se llama así por Estela, hija de Héctor Cobo, un influyente estanciero de la zona que donó el predio donde se construyó la estación..

Graciela

Paraje rural del partido de Dolores. Se supone que recibió el nombre de la hija del dueño del almacén de ramos generales de la zona.

Hortensia

Pueblo del partido de Carlos Casares que todavía conserva el encanto de años atrás y un centenar de habitantes. Fue bautizado así en honor a Hortensia Aguirre, quien era hija de Eustaquio Aguirre, propietario de la estancia "La Matilde", una de las más importantes de la zona. Como veremos más adelante, Hortensia era hermana de Inés, Dora e Isabel.

Inés

Pueblo rural de Pehuajó, con no más de 20 habitantes. Fue bautizado en honor a Inés Aguirre, otra de las hijas del terrateniente Eustaquio Aguirre, es decir que Inés era hermana de Isabel, Dora y Hortensia.

Irene

Pueblo del partido de Coronel Dorrego con unos 150 orgullosos habitantes. La estación fue nombrada en honor a Irene de Elia, hija de Agustín de Elia, quien fuera el propietario de las tierras donde se asentó el pueblo.

Isabel

Pueblo rural de escasísima población en el partido de Carlos Casares. Se llama así por Isabel Aguirre, hermana de Irene, Dora y Hortensia. A la escuela rural también se la conoce como “la escuela de Isabel”.

La Aurora

Pueblo de unos 500 habitantes en el partido de 9 de Julio. Es más conocido como La Niña, que es el nombre de la estación. a diferencia de la mayoría, no fue llamado así en honor a una mujer en especial.

La Beba rs

La Beba

Paraje rural en el partido de Rojas, con un puñado de habitantes. La estación -que está bastante bien conservada- fue bautizada en honor a Ebe "Beba" Alvear, integrante de la influyente familia Alvear.

La Delfina

Paraje rural en General Viamonte con una veintena de habitantes. Se llama así en honor a La Delfina, la legendaria compañera del caudillo entrerriano Francisco "Pancho" Ramírez, quien murió peleando junto a su amado.

La Dorita

Paraje rural sin trazado urbano en el partido de Carlos Casares. Dora Aguirre era hija de Eustaquio Aguirre, es decir, también hermana de Isabel, Inés y Hortensia.

La Emilia

Importante localidad de San Nicolás con unos 5.000 habitantes cuyo fuerte es (o era) la hoy golpeada industria textil. En 1892, los hermanos Leocadio y Quintín Córdova la bautizaron así en honor a su madre, Emilia Córdova. La Textil La Emilia llegó a ser una de las más importantes de Sudamérica.

La Juliana

Paraje rural en el partido de Colón que hoy tiene un puñado de casas habitadas. El nombre proviene de la Estancia La Juliana, de la familia Pueyrredón.

La Luisa

Pueblo pequeño pero con mucha personalidad y 230 habitantes en el partido de Capitán Sarmiento. Está sobre el kilómetro 158 de la RN 8 y se llama así por Luisa de Elia, quien fuera parte de esa familia de terratenientes. Conserva su hermosa estación y famoso almacén de ramos generales.

La Sarita

Paraje rural en el corazón de Arrecifes, que recibió su nombre en honor a Sara Sáenz Valiente, integrante de una aristocrática familia propietaria de la estancia La Sarita.

La Sofía

Paraje casi deshabitado en el partido de Carlos Casares. Es famoso por el Castillo de los Smith -o Castillo de La Sofía-, una de las residencias más lujosa de la zona. La estación y el paraje deben su nombre a Sofía Schoo, quien fue la esposa de Eustoquio Smith.

La Violeta rs

La Violeta

Pueblo de unos mil habitantes en el partido de Pergamino. Posee una imponente estación que aún hoy es el centro que congrega a los vecinos. El nombre es un homenaje a Violeta Courreges, hija de quien donó los terrenos para la estación del Ferrocarril Central Argentino.

Las Marianas

Típico pueblo de llanura en el partido de Navarro: calles anchas, casas de ladrillo visto con techos altos y una plaza central que es el orgullo de sus 500 vecinos. Fue fundado en 1908 en tierras de la familia Vivot y lleva el nombre de Mariana Vivot y su hija, también Mariana. Sus almacenes y sus panaderías atraen muchos turistas los fines de semana.

Magdalena

Ciudad cabecera del partido homónimo con alrededor de 17 mil habitantes. Ya estaba en los planos coloniales del siglo XVII como “los pagos de la Magdalena”. Su nombre oficial es Santa María de la Magdalena. Su paisaje es único: combina la llanura pampeana con la selva marginal y las playas del río de la Plata. El hermoso Teatro Español refleja la época de oro de la ciudad.

Margarita

Paraje rural del partido de General La Madrid con un puñado de habitantes. Cuenta con la Escuela Primaria N° 7 “Margarita”. Lleva ese nombre por Margarita Laplacette, integrante de la familia de Casimiro Laplacette, el fundador de La Madrid.

María Ignacia

Pueblo de unos dos mil habitantes en el partido de Tandil. También es conocido por Vela, que es el nombre de la estación. María Ignacia se fundó a fines del siglo XIX, y su nombre lo eligió el terrateniente Vicente de la Canal, ya que así se llamaba su esposa.

María Lucila

Pueblo rural del partido de Hipólito Yrigoyen, con unos diez habitantes que viven alrededor de la estación -bastante bien conservada- de estilo francés. El pueblo y la estación deben su nombre a María Lucila Duhau, integrante de la influyente familia Duhau, quienes eran los propietarios de la inmensa Estancia La Dulce.

Marisol rs

Marisol

Pueblo costero en el partido de Coronel Dorrego. Fundado en 1949, su nombre no se debe a ninguna mujer sino a un juego de palabras, “Mar y Sol”. Tiene unos 200 habitantes permanentes y se hizo famoso porque Diego Maradona veraneaba allí.

Mechita

Pueblo ferroviario de 1.800 habitantes que está en el límite entre Alberti y Bragado. Sus talleres tuvieron muchísima actividad desde que se inauguraron en 1906. El presidente de la Nación Manuel Quintana participó de esa ceremonia. Los responsables del Ferrocarril del Oeste decidieron bautizar al pueblo y la estación como Mechita, en honor a Mercedes “Mechita” Quintana, la hija del primer mandatario.

Mercedes

Ciudad a 100 kilómetros de Buenos Aires con 65 mil habitantes. En 1812, el pueblo recibió el nombre de Villa de los Mercedes en honor a la Virgen de la Merced, patrona del ejército y de la ciudad. Es un nudo ferroviario histórico ya que por Mercedes pasan (o pasaban) tres líneas: el Sarmiento, el San Martín y el antiguo Ferrocarril Belgrano (el "provincial"). También es famosa por su salame quintero.

Paula

Paraje rural casi deshabitado en el partido de Olavarría. El nombre es un homenaje a Paula de Elía, integrante de la la familia de Agustín de Elía. La estación fue fundada a fines del siglo XIX y pertenecía al Ferrocarril del Sud.

veronica rs

Verónica

Cabecera del partido de Punta Indio, hoy tiene unos 7 mil habitantes. El pueblo fue fundado en 1914 en tierras que pertenecían a la familia Tornquist. El nombre fue elegido por Martín Tornquist en honor a su esposa, Verónica Bernal. Cuenta con muchos árboles y las playas de Punta Indio a pocos minutos.

Villa Angélica

Pueblo de 1.100 habitantes en el partido de Pergamino. Si bien su estación (El Socorro) data de 1890, la villa se fundó en 1909. La localidad fue bautizada oficialmente como Villa Angélica en honor a Angélica de la Riestra, esposa de Esteban Iturralde, el fundador. Conserva edificios de su época dorada, como la Iglesia Nuestra Señora del Socorro y las antiguas casas de los comerciantes.

Villa Iris

Pueblo pujante de 1.800 habitantes en el partido de Puan. Fundado por Hugo Stroeder, un famoso colonizador de la provincia, la estación y el pueblo fueron bautizados en homenaje a Iris Pardo, hija de Federico Pardo, terrateniente y político que colaboró con la llegada del ferrocarril, a comienzos del siglo XX. Villa Iris, sobre la RN 35, es sede de la famosa Fiesta Provincial del Churro.

Villa Lía

Pueblo Turístico de San Antonio de Areco con unos 1.200 habitantes que conserva aires centenarios. El pueblo nació a principios del siglo XX en tierras que pertenecían a Cándido Galván, y se llamó así en honor a su esposa, Lía de la Riestra. Como dato curioso, Lía era hermana de Angélica de la Riestra, la mujer que le da nombre a Villa Angélica en Pergamino. Debido a su perfecta conservación, Villa Lía ha sido escenario de numerosas películas y comerciales que buscan recrear la pampa de los años 30 o 40.

Bonus track: 13 localidades del Gran Buenos Aires con nombre de mujer

Villa Adelina rs

Victoria (en el partido de San Fernando)

(en el partido de San Fernando) Luján (cabecera del partido homónimo)

(cabecera del partido homónimo) La Lucila (partido de Vicente López)

(partido de Vicente López) Villa Adelina (partido de San Isidro)

(partido de San Isidro) Pilar , Fátima y Villa Rosa (partido de Pilar)

, y (partido de Pilar) Villa Elisa y Villa Elvira (partido de La Plata)

Libertad (partido de Merlo)

(partido de Merlo) Ciudad Evita y Villa Celina (La Matanza)

y (La Matanza) Villa Albertina (Lomas Zamora)

Fuente: Agencia DIB