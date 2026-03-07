Trump lanzó una alianza militar contra el narco a nivel continental, con un guiño especial a Milei

El presidente del Estados Unidos, Donald Trump, lanzó hoy una nueva “coalición militar” continental llamada Escudo de las Américas con el objetivo, según dijo, de proteger al continente americano del accionar del narcotráfico y la influencia de China , en una ceremonia con 12 presidentes latinoamericanos que la integrarán, entre ellos Javier Milei, a quien le dedicó un nuevo guiño para expresar la solidez de la relación bilateral.

“ A algunos los acabo de conocer, pero la mayoría son amigos, a muchos de los cuales apoyo, y aceptaron ese apoyo y finalmente obtuvieron una gran victoria ”, dijo el líder republicano, mirando Milei, al inicio de la ceremonia, que se desarrolló en el hotel Trump National Doral, de Miami. Y agregó, en alusión a las elecciones de octubre: “ Perdía un par de puntos y subió como un cohete ”. Milei sonrió.

La presencia del mandatario argentino, acompañado en la sala del Hotel por el canciller Pablo Quirno -la delegación también la integran Karina Milei y Manuel Adorni-, forma parte de un gesto de alineamiento previo al inicio de la Semana Argentina en Wall Street, que organizan en PJ Morgan y el Bank of America para contactar a los representantes argentinos con inversores internacionales.

“Durante décadas, los líderes de esta región han permitido que grandes extensiones de territorio en el hemisferio occidental caigan bajo control directo de las pandillas transnacionales, que se apoderaron de áreas de sus países. No vamos a permitir que eso suceda. Los ayudaremos a enfrentar a los carteles sanguinarios que imponen su voluntad mediante el asesinato, la tortura, la extorsión, el narcotráfico, el soborno y el terror”, dijo.

Una iniciativa militar

La clave es que para lograrlo, dijo Trump: “tenemos que usar nuestros ejército s”. En la parte más sustanciosa de un discurso de 40 minutos, el presidente norteamericano dijo que “la única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Ustedes tienen que usar el suyo”.

Según detalló Trump, la iniciativa busca utilizar fuerza militar para desmantelar las redes criminales que operan en la región. “El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”, aseguró, en un discurso en el que hizo referencias a Irán, Venezuela, Cuba y México. “Eso es, una coalición anticartel”, reforzó.

Con Milei alineado exactamente detrás de él, por lo que fue captado por todos los fotógrafos que retrataron el momento, Trump firmó un acto compromiso a la que adhirieron todos los jefes de estado presentes.

Además del líder libertario, participaron los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz; de Costa Rica, Rodrigo Chavez; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de República Dominicana, Luis Abinader; de Honduras, Nasry Asfura; de Guyana, Irfaan Ali; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Trump estuvo acompañado por varios de los principales funcionarios del gabinete. Entre otros, el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Energía, Chris Wright, y la enviada especial para el “Escudo de las Américas”, Kristi Noem, desplazada el jueves pasado del Departamento de Seguridad Nacional.

Lógicamente, no fueron invitados a la partida tres de los principales países de América Latina (Brasil, México y Colombia), cuyos presidentes -Luiz Inacio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro, respectivamente- no son cercanos ideológicamente a Trump.

El encuentro en el Trump National Doral Miami se produce además en plena escalada bélica en Medio Oriente tras la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel -el otro gran aliado internacional de la Casa Rosada- contra el régimen de Irán, la estrategia de presión máxima de la Casa Blanca sobre Cuba y la nueva relación con el chavismo en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado, en un sorprendente operativo norteamericano.

Antes de estar en la “Semana Argentina” –“Argentina Week”, por su denominación en inglés-, Milei volverá a visitar este domingo la tumba del Rebe de Lubavitch, el rabino neoyorkino Menachem Mendel Schneerson, de cuyas enseñanzas espirituales es seguidor. El lunes, a las 13 (hora local), disertará en la Universidad Yeshiva, y por la noche participará de la gala anual J100 de The Algemeiner, un diario basado en Nueva York que agasajará a personalidades que “influyen positivamente en la vida

Una foto con Bessent

Tras la presentación del Escudo de las Américas, Milei y Quierno mantuvieron un contacto con Bassent, un funcionario clave en la relación entre EEUU y Argentina, que tuvo a su cargo la intervención financiera de ese país antes del las elecciones de octubre.

Fuente: Agencia DIB.