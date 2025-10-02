Triple femicidio: hay nueve procesados, buscan a dos prófugos y llega Ozorio al país

El fiscal Carlos Arribas, al frente de la investigación por los crímenes de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Tras las detenciones de " Pequeño J " y Matías Ozorio , logradas este martes por el quipo que investiga el triple crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez , la causa sumó dos piezas clave que podrían aportar más datos para esclarecer el estremecedor episodio con sello narco, ocurrido el pasado viernes 19 de septiembre en una casa de Florencio Varela .

"Pequeño J" tras su detención: "No tengo nada que ver, es un espanto, tienen que encontrar a los culpables"

Triple femicidio: los detalles que aportó Giménez, quien rellenó el pozo donde enterraron a las víctimas

En tanto, el fiscal Carlos Arribas , confirmó en declaraciones radiales y televisivas que continúa el secreto de sumario y que se esperaba para la madrugada de este viernes la llegada de Ozorio desde Perú, quién será indagado en las próximas horas . Aclaró además que el procedimiento con él fue más sencillo que con "Pequeño J" porque es argentino. En cambio, Tony Janzen Valverde Victoriano, "Jota", presunto cabecilla de la banda narcocriminal que opera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Conurbano, es peruano, por lo que el procedimiento de extradición podría llevar más tiempo y un proceso judicial.

Hasta el momento, hay nueve detenidos en la causa y no se descarta que haya nuevos procedimientos, en lo que podrían caer al menos otras dos personas que se encuentran prófugas. Con cautela, el fiscal aseguró que "todos están procesados en la causa" y tienen conexión entre sí, incluso con los dos últimos apresados.

Sobre el supuesto video que se transmitió en vivo para un grupo cerrado de personas mientras se torturaba a las víctimas, Arribas dijo que "no existe prueba" fehaciente que confirme esa filmación. Sí confirmó que los crímenes fueron premeditados, "el lugar preparado" y que los asesinatos ocurrieron en la casa de Florencio Varela en la que fueron encontrados.

Además, expresó que en sus 35 años de experiencia, nunca vio un caso de estas características, al menos en La Matanza, su jurisdicción. "Situaciones como esta, con los cuerpos como estaban estos, no es común; si me dicen si esto lo veo todos los días, les digo que no", aseveró.

Todos los detenidos

Hasta el momento, esta es la lista y la implicancia de las nueve personas procesadas por los femicidios de Brenda, Morena y Lara:

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J"

El joven narco peruano, de 20 años, sería uno de los cabecillas de la banda y tiene un historial familiar ligado al crimen organizado en su país. Según confirmaron fuentes del caso, se había escondido en un camión de pescado que se dirigía hacia Lima. Fue detenido el martes en la capital peruana en un operativo conjunto entre la Policía Bonaerense y la Policía Nacional del país. Se espera su extradición.

pequeñoj Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", fue detenido en Lima el martes 30 de septiembre. X @PatoBullrich

Matías Agustín Ozorio

Es considerado la "mano derecha" de "Pequeño J" y fue apresado el martes, por la Policía de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina. Es argentino, por lo que fue extraditado y podrá ser indagado por el fiscal Carlos Arribas.

P J y M Ozorio apresados Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y su mano derecha, Matías Ozorio, fueron detenidos en Lima.

Magalí Celeste González Guerrero

Era la inquilina a cargo de la propiedad de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos de las tres jóvenes. Se negó a declarar y fue imputada, entre otros delitos, por homicidio agravado. Está detenida en la prisión de Melchor Romero.

Miguel Villanueva Silva

Es la pareja de Guerrero y también vivía en la casa en la que se cometieron los asesinatos. Fue detenido junto a Magalí en un hotel alojamiento, a pocas horas de haberse hallado los cuerpos de las víctimas el miércoles 24 de septiembre. Al igual que la mujer, también se negó a declarar y enfrenta la misma imputación. Es otro recluso en Melchor Romero. Hasta el momento, se cree que es uno de los principales colaboradores de “Pequeño J”.

Daniela Ibarra

Fue hallada por la Policía en la escena del crimen, mientras intentaba lavar manchas de sangre. Se negó a declarar y comparte la misma imputación y lugar de detención que los habitantes de la casa donde enterraron los cuerpos.

Maximiliano Parra

Fue detenido junto a Ibarra mientras limpiaba la sangre de la vivienda donde se cometieron los crímenes. Comparte la misma imputación y lugar de detención que los tres anteriores.

triple femicidio los detenidos Los primeros cuatro detenidos por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara: Daniela Iara Ibarra, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva y Maximiliano Andrés Parra. (Ministerio de Seguridad bonaerense)

Lázaro Víctor Sotacuro

Es el sospechoso de conducir el Volkswagen Fox blanco que sirvió de vehículo de apoyo a la Chevrolet Tracker en la que trasladaron a las víctimas. Fue detenido el viernes pasado en un hostel de Villazón, Bolivia, tras haber cruzado la frontera por un paso ilegal. Tiene doble nacionalidad, peruana y argentina, y residía en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores. En los registros figuraba como vendedor minorista de frutas, legumbres y hortalizas frescas. Se encuentra alojado en el penal de Sierra Chica.

Ariel Giménez

Está acusado de una de las tareas más macabras: tapar y rellenar el pozo donde enterraron los cuerpos de las jóvenes. Fue detenido el sábado pasado durante una serie de allanamientos en Florencio Varela, luego de entregarse y dar una declaración a la Policía, con detalles de lo ocurrido. Está imputado por encubrimiento agravado y se negó a declarar ante el fiscal.

Gimenez Sotacuro Ibañez Ariel Giménez, Víctor Sotacuro y Florencia Ibáñez, detenidos en la causa del triple femicidio de Florencio Varela.

Florencia Ibáñez

Es la sobrina de Lázaro Sotacuro. Se cree que viajaba en el auto de apoyo junto a su tío, la noche de los crímenes. La joven se presentó el lunes ante el fiscal Arribas, y reconoció que había viajado en el Volkswagen Fox. También dio varias entrevistas televisivas y, tras una de ellas en el canal América, la detuvo la Policía en el lugar.

(DIB)