domingo 08 de marzo de 2026
7 de marzo de 2026 - 17:48

"Experto en inflación": Caputo anunció la incorporación del excanciller uruguayo a su equipo

Ernesto Talvi es economista y trabajrá en el equipo de asesores del ministro. También fue senador.

Por Agencia DIB
El excanciller uruguayo Ernesto Talvi.&nbsp;

El excanciller uruguayo Ernesto Talvi. 

Archivo DIB.

Luis Caputo anunció la incorporación del exsenador y canciller urugauyo Ernesto Talvi al equipo de asesores del Ministerio de Economía.

Más noticias
La licitación de la Vía Navegable Troncal, antes Hidrovía, abarca el servicio de dragado de los ríos Paraná y del Plata durante 25 años.

Privatización de la Hidrovía: se presentaron dos ofertas de Bélgica y una de Brasil
Una estación de servicio de la petrolera estatal YPF.

El petróleo se dispara por la guerra y anticipan posibles subas de hasta 15% en los combustibles

Caputo calificó a Talvi como “un economista de extensa trayectoria y reputación ” y su rol se desempeñará en la colaboración conjunta del equipo económico.

Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, indicó el titular del Palacio de Hacienda en sus redes.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, hizo mención de la nueva incorporación y celebró la llegada del economista uruguayo.

“Sensacional anuncio del ministro Caputo. Se incorpora al equipo el extraordinario economista Ernesto Talvi”. Para Daza, de origen chileno, el excanciller se destaca como “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”.

“Además, ¡maravillosa persona! ¡Bienvenido, Ernesto!”.

Temas
Ver más

Privatización de la Hidrovía: se presentaron dos ofertas de Bélgica y una de Brasil

El petróleo se dispara por la guerra y anticipan posibles subas de hasta 15% en los combustibles

Actualizaron el registro de pequeñas unidades productivas de alimentos (PUPAAs)

Suben los peajes de Acceso Norte y Oeste: sin TelePASE valdrá el doble

Fuerte contracción de la industria en el inicio de 2026: caen la producción, el empleo y las ventas

Indec: la soja representó un cuarto de las exportaciones argentinas en 2025, con ingresos por US$ 21.442 millones

Simplificación: ARBA eliminó un requisito para tramitar la baja en Ingresos Brutos

Cuatro de cada diez familias tiene dificultades para pagar cuotas de electrodomésticos

Peabody entró en concurso preventivo y hay alarma por la planta de La Matanza

Patente: baja para el 75% de los vehículos y la primera cuota vence el 10 de marzo

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La gobernacón bonaerense. 
Panorama Político Bonaerense

Casi en silencio, se activó el juego grande en la Provincia

Por  Andrés Lavaselli