Con talento argento, y bonaerense, el hockey de Italia va por un lugar en el Mundial

Año de Copa del Mundo, también para el hockey sobre césped femenino. La selección argentina ya está clasificada al Mundial y en agosto irá a Países Bajos y Bélgica con el objetivo de pelear por los puestos más importantes. Es lógico: Las Leonas son las número 2 del ranking de la Federación Internacional de Hockey.

Distinto es el panorama de la selección italiana, que ocupa el puesto 18 de ese listado. Las azzurre tienen la ilusión de jugar la Copa del Mundo, tal como lo hicieron en 1976 y 2018, sus únicas dos participaciones en quince ediciones. Y con esa ilusión, el plantel de veinte jugadoras -trece de ellas también argentinas- viajó no sin contratiempos esta semana a India, donde a partir del domingo afrontará un muy difícil clasificatorio mundialista.

“El sábado estábamos en el aire pero a la hora y cuarto de viaje el avión pegó la vuelta y nos volvimos para casa, literal. Nuestras escalas eran en Doha y en Dubái, imposible”, le cuenta María Paz Lunghi a la Agencia DIB . Tandilense ella, es una de las delanteras del seleccionado italiano que el sábado en pleno viaje fue sorprendido por los ataques hacia y desde Irán. Finalmente, en dos grupos, entre el martes y el miércoles las italianas sí pudieron viajar hacia India, con otras escalas, obvio.

De las seis delanteras convocadas por el DT Massimo Lanzano , tres son de La Plata , Pachi Lunghi es tandilense y las dos restantes, italianas. Emilia García Munitis , de 29 años, tiene 50 partidos con la camiseta de la selección azzurra. Ella es una de las platenses del plantel, junto a Delfina Granatto (la más chica de las cuatro hermanas Granatto) y Lola Brea .

“Sí, 50 partidos es un montón”, le dice García Munitis a DIB. “Estoy muy contenta de poder volver, ya son más de seis años siendo parte de la Selección”, cuenta la jugadora que por cuestiones personales decidió dar un paso al costado en su momento, pero dejó “la puerta abierta”. “Ahora me dieron nuevamente la oportunidad, así que estoy muy agradecida”.

Para García Munitis, ponerse la camiseta de la Selección “representa un orgullo enorme”. “Todo el equipo hace un sacrificio muy grande para poder estar y entrenarse. La situación muchas veces es compleja porque nos cuesta juntarnos, entonces gran parte del trabajo suele ser individual y eso lo hace más desafiante. Y hoy lo vivo con muchísima felicidad, con muchas ganas de volver a jugar y vestir esta camiseta. Siempre es hermoso representar a Italia, y además tenemos un grupo humano muy lindo”.

María Paz Lunghi 01 María Paz Lunghi, la delantera tandilense de la selección de hockey de Italia.

Lunghi, de 28 años, tiene 15 partidos en la Selección y dos años de convocatorias. “Para mí representar a Italia es un sueño, una responsabilidad enorme. Son un montón de cosas, porque aunque no haya nacido en Italia, no quita que tenga amor por este país y por la camiseta que me pongo”. El año pasado, ella fue parte del plantel que logró el ascenso al Campeonato Europeo, el máximo torneo continental. “Fue un torneo muy lindo que terminó coronándose con el título y la posibilidad de jugar el año que viene en la máxima categoría”.

Junto a Lunghi y García Munitis, el plantel lo integran las arqueras argentinas Lucía Caruso y María Cecilia Pastor; las defensoras argentinas Sofía Laurito e Ivanna Pessina, más las italianas Teresa Dalla Vittoria, Sara Puglisi, Ilaria Sarnari y María Torbol; la mediocampista marplatense Agustina Fiorelli, las también argentinas Martina Grinbaum, Sofia Maldonado, Guadalupe Moras y Oviedo Ailin, más la italiana Elettra Bormida; y las mencionadas delanteras platenses Brea y Granatto, con las italianas Federica Carta y Eleonora Di Paola.

Con la camiseta de Italia

García Munitis fue convocada por primera vez en 2019, cuando Italia concentró en Buenos Aires y jugó amistosos contra Las Leonas en el Cenard. “Participé de esa concentración y fue una experiencia hermosa. La disfruté muchísimo, fue muy especial vivir ese primer llamado para la Selección”. En su caso, tiene ascendencia italiana por parte de su madre. “Gracias a eso pude tramitar la ciudadanía y así se dio mi vínculo formal con Italia”.

María Emilia García Munitis 01 Emilia García Munitis, en la selección de Italia desde 2019.

Lunghi, en tanto, tiene ascendencia por el lado paterno, justamente los Lunghi. A diferencia de García Munitis, que formó parte de una concentración en Buenos Aires, a ella la convocatoria le llegó en Bélgica. “Fue en el año 2024. Bebe Mondo (el marplatense que por entonces dirigía a la selección italiana) se contactó conmigo, me dijo que tenía ganas de verme jugar. Yo estaba en Uccle Sport de Bruselas, la Selección se juntaba en Bélgica, y eso me vino bien para poder mostrarme”. Así se sumó: “Debuté en junio de ese año en el Nation Cup en Terrassa, en España. Y la verdad fue algo que no había soñado, caés cuando estás ahí, después de haber jugado”.

Para Italia, este premundial es un gran desafío. “Es importantísimo”, lo define García Munitis. “Sabemos que va a ser difícil, pero es posible y tenemos muchas expectativas. Además, se juega en India, un lugar donde el hockey se vive de una manera muy especial, va a ser muy lindo competir en ese contexto”. “Sí, es importantísimo”, coincide Lunghi. “De nuevo: para mí es un orgullo tremendo y mucha felicidad haberme ganado este puesto. Somos veinte jugadoras que vamos a ir a competir, ojalá que nos vaya lo mejor que podamos y, si Dios quiere, ¿por qué no soñar con poder estar en el próximo Mundial? Obviamente, te despertás y soñaste con esto. Va a ser duro, durísimo, pero estamos con la cabeza puesta en eso”.

De Tandil y profesora de Educación Física

María Paz Lunghi y Emilia García Munitis son dos de las tantísimas jugadoras argentinas que incursionan en el hockey europeo.

Lunghi es de Tandil, tierra de tenistas, por ejemplo. De hecho, hasta los 15 jugó al deporte de la raqueta en la academia de Marcelo Negro Gómez (la de Juan Martín del Potro, etc., etc., etc.). Ahí se pasó al hockey, al club Los 50. “Mi segunda casa”, le dice a DIB.

María Paz Lunghi 02 María Paz Lunghi, jugadora del Royal Herakles Hockey Club de Amberes.

En 2016 se fue a estudiar a Buenos Aires y jugó en Liceo Naval, en el Torneo Metropolitano. Pero no se adaptó y se volvió a Tandil. No obstante, de Liceo Naval “quedaron los mejores recuerdos”. Y en 2019, la primera experiencia internacional: tres meses en el Club Villa Primrose de Burdeos, Francia. Después, regreso a Tandil para terminar la carrera de Educación Física. Se recibió en diciembre de 2021 y en 2022 otra vez a Europa: volvió al mismo club francés, la temporada 2023-2024 se mudó al Royal Uccle Sport de Bruselas, en la segunda categoría; la 2024-2025, Bremer Hockey Club, en Alemania, donde jugó la Bundesliga; y volvió a Bélgica, ahora a la máxima categoría, con el Royal Herakles Hockey Club de Amberes.

Profesora de Educación Física, “actualmente me dedico solo a ser jugadora profesional de hockey, y acá en Europa se puede vivir de esto. Obviamente, depende de cada contrato, en qué liga, el CV, la experiencia… Por ejemplo, también tengo mis horas de entrenadora en el club, y eso suma. Como todo trabajo, tiene su sacrificio diario, y responsabilidad. Están las presiones de que hay que rendir bien, saber que hay que estar al cien en cada entrenamiento, en cada partido. Pero años atrás, para mí era algo impensado verme como estoy hoy, viviendo de lo que me apasiona, lo que me gusta. Estoy feliz por mi recorrido, por el camino que fui haciendo, y espero seguir creciendo aún más”.

De La Plata y abogada

Emilia García Munitis es de familia relacionada con el deporte en La Plata, y muy identificada también con Santa Bárbara Hockey Club. Jugó desde muy chica en el club de Manuel B. Gonnet y en 2017 tuvo su primera vez en Europa, en el Hockey Pozuelo de Madrid. Volvió al país y en pandemia decidió tener una nueva experiencia en el exterior. Así, en 2020 jugó en la Real Sociedad, de San Sebastián. Tiempo después, nuevamente Madrid, en Sanse Complutense. “Con la Complutense disputé la Euro Hockey League, que fue un torneo increíble, y también jugué por primera vez hockey sala: salimos campeonas”. Tras el paso por España, se mudó a Bélgica, en busca de nuevos desafíos: estuvo una temporada en el club Leuven y actualmente transita su segunda temporada en Uccle Sport.

María Emilia García Munitis 02 Emilia García Munitis juega su segunda temporada en el Uccle Sport de Bélgica.

García Munitis es abogada, recibida en la Universidad Nacional de La Plata. “Fui avanzando de a poco, rindiendo muchas materias libres, y el sprint final lo hice durante la primera parte de la pandemia, cuando pude cursar y rendir varias materias”. Pero, por ahora, las leyes están a un costado: “En Bélgica se puede vivir del hockey, ya sea como jugadora o trabajando en algo relacionado con el deporte. En mi caso, además de jugar, con mi pareja coordinamos un club, así que hoy estoy viviendo 100% del hockey”.

Italia: ilusión mundialista

Para la Copa del Mundo, que se jugará del 15 al 30 de agosto, ya están clasificados los anfitriones Países Bajos y Bélgica; Argentina y Alemania, que lograron su lugar en la ProLeague; y las plazas continentales fueron para Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, China y Sudáfrica.

Con siete plazas en juego, por estos días se disputan dos clasificatorios: en Santiago de Chile se está jugando esta semana, y a partir del domingo se jugará el de India, en Telangana. En cada uno de los clasificatorios hay ocho selecciones, divididas en dos zonas; las primeras dos de cada zona avanzan a semifinales. Las dos finalistas, clasifican al Mundial, al igual que la que se quede con el tercer puesto. Y de los dos cuartos puestos (de India y de Chile), el de mejor ranking irá al Mundial.

En India, las italianas forman parte del Grupo A, junto a Austria, Inglaterra y Corea del Sur. En el B están las locales de India, Escocia, Uruguay y Gales. Italia debutará este domingo a las 4.15 de Argentina contra Inglaterra; al otro día a la misma hora enfrentará a Austria; y el miércoles 11, a las 6.30, contra Corea.

En el clasificatorio de Chile están: Chile, Australia, Francia y Suiza; Irlanda, Japón, Malasia y Canadá.

Fuente: Agencia DIB / Gastón M. Luppi