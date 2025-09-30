miércoles 01 de octubre de 2025
Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a "Pequeño J" y Matías Ozorio, su mano derecha

Los dos jóvenes fueron apresados en Lima. La detención del líder de la banda fue lograda por un trabajo de inteligencia de la Policía bonaerense; su mano derecha, Ozorio, fue capturado por la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA).

Por Agencia DIB
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, y su mano derecha, Matías Ozorio, fueron detenidos en Lima.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", y su mano derecha, Matías Ozorio, fueron detenidos en Lima. 

Los dos prófugos más buscados de la banda narcocriminal que secuestró y asesinó a tres jóvenes en la localidad de Florencio Varela, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J ”, y su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, fueron detenidos este martes en la ciudad de Lima, Perú.

Matías Ozorio, de 28 años, mano derecha de Pequeño J, líder de la organización delictiva que asesinó a Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

La Policía Cientifica en el lugar donde fueron hallados los cuerpos de las chicas. (Captura de video)

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", al ser detenido el Lima, Perú.

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", al momento de ser detenido en Lima, Perú. (Ministerio de Seguridad bonaerense)

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, al momento de ser detenido en Lima, Perú. (Ministerio de Seguridad bonaerense)

Ozorio fue atrapado en un operativo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). Esta aprehensión fue confirmada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a través de su cuenta de X.

"El prófugo Matías Agustín Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de PFA. Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen", escribió Bullrich.

"Pequeño J" y Ozorio se suman a los otros siete detenidos por los femicidios de Brenda del Castillo (20), Lara Gutiérrez (15) y Morena Verdi (20), cuyos cuerpos fueron encontrados la madrugada del 24 de septiembre en un allanamiento en una casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela, luego de haber permanecido cinco días desaparecidas. De acuerdo a los informes de autopsia, fueron torturadas y enterradas en un pozo séptico.

Vista de la casa en la que fueron hallados los cuerpos de Morena, Breda y Lara, en Florencio Varela.

Vista de la casa en la que fueron hallados los cuerpos de Morena, Breda y Lara, en Florencio Varela.

Los primeros cuatro sospechosos que quedaron detenidos el mismo día que fueron hallados los cadáveres son Magalí Celeste González Guerrero, Andrés Maximiliano Parra, Iara Daniela Ibarra y Miguel Ángel Villanueva Silva. Están imputados por homicidio agravado y fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

El fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar el pozo y enterrar a las víctimas. El lunes fue apresada Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas.

Fue justamente tras la declaración de Sotacuro e Ibáñez, indagados este martes por el fiscal Carlos Arribas, que se declaró el secreto de sumario en la investigación y, pocas horas después, cayeron el presunto cabecilla de la banda y su ladero. (DIB)

La Policía Científica en la vivienda del prefecto hallado muerto en su departamento, en el centro de Bahía Blanca. (La Nueva)

Bahía Blanca: hallaron muerto a un oficial de Prefectura en su departamento

Por  Ana Roche