Javier Alonso: "Todo estuvo organizado para garantizar impunidad, para que quedaran como desaparecidas"

El ministro de Seguridad bonaerense analizó los avances de la investigación del triple crimen de Florencio Varela. (DIB)

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , habló esta tarde en el programa El Diario, de C5N , donde dio algunos datos del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela , por el cual hay siete detenidos y la investigación avanza con ánimo de dar con los máximos responsables del caso.

"La causa está avanzando, estamos logrando una investigación robusta, que se basó en inteligencia criminal, cruce entre reportes de las antenas de teléfono y las cámaras, y eso ubicó a la gente en el territorio en un momento y lugar preciso", indicó el funcionario. Y sumó: "Justo con los detalles de las autopsias se puede determinar cuál es la responsabilidad de cada uno de los autores".

Consultado sobre el móvil o la motivación de estos crímenes tan atroces, perpetrados contra Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, Alonso sostuvo que lo más llamativo es que "todo estuvo organizado para garantizar la impunidad del asesinato, para que quedaran como desaparecidas , que no se supiera dónde estaban sus cuerpos y, asimismo, se filmó y se transmitió a otros teléfonos".

En ese sentido, sostuvo que "hay diferentes personas que entre el día de la desaparición y crimen y el hallazgo de los cuerpos confirmaron haber visto el video", que fue filmado, a su criterio "con intención de fortalecer la imagen del líder de la banda narcocriminal, tal como ocurre en episodios en México y Perú".

El ministro subrayó que "hubo una decisión de esconder los cadáveres", por lo que, es destacable "la rápida actuación y profesionalismo de la Policía, que permitió encontrar el lugar y desarmar lo que habían planificado".

Sobre la identificación de "Pequeño J", el presunto líder de la banda de origen peruano, cuyo nombre real es Tony Janzen Valverde Victoriano, dijo que se difundió su rostro y su DNI para que "el resto de las personas (implicadas) traten de no darle entidad", de despegarse del hecho delictivo.

Volviendo al presunto video que se filmó y transmitió para un grupo de personas, el ministro dijo que "hay testimonios de diferentes personas, tanto de las involucradas detenidas como de otras chicas, que dicen haber visto ese video en un contexto de amenaza, en un contexto de 'mirá de lo que es capaz de hacer esta persona'". En esa línea, sostuvo que los detenidos tienen "pánico" de que esa persona pueda matarlos: "Estamos frente a una organización que hacía del temor y el pánico un modus operandi para tener subordinación".

Más temprano, Alonso había hecho referencia al triple femicidio en la conferencia de prensa que se realizó en la Gobernación bonaerense, junto al mandatario provincial, Axel Kicillof. (DIB)