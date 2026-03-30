lunes 30 de marzo de 2026
30 de marzo de 2026 - 20:04

Mar del Plata: golpeó a una joven que tiene una válvula cerebral y compartió el video en redes

Los vínculos entre adolescentes generan preocupación por la violencia con la que se tratan y la naturalización de esas situaciones.

Por Agencia DIB
Imágenes de la lamentable golpiza ocurrida en una escuela de Mar del Plata.&nbsp;

Imágenes de la lamentable golpiza ocurrida en una escuela de Mar del Plata. 

Los vínculos violentos entre jóvenes preocupan, y más cuando esos tratos se naturalizan y los protagonistas se filman y comparten las imágenes en redes sociales, casi como signo de fortaleza.

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En las últimas horas se viralizó un video de una golpiza, en la que una joven ataca salvajemente a otra en la Escuela Municipal Nº 204 de Mar del Plata.

En las sensibles imágenes, se ve como una chica se acerca a hablar con otra y en segundos, la agarra del pelo, la arrastra hacia el piso y empieza a pegarle en la cabeza sin que la agredida pudiera defenderse y sin que ninguna joven intente separarlas. La escena rápidamente se hizo viral y una de las que compartió la golpiza en sus redes sociales fue la propia agresora.

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En tanto, según trascendió en medios locales de acuerdo a los dichos de los familiares de la agredida, la joven tiene una válvula cerebral, por lo que cualquier golpe en la cabeza puede poner en riesgo su salud.

El caso se suma a otro ocurrido días atrás en la Escuela Secundaria Nº 38, donde un adolescente atacó a golpes a otro por no haberle cedido el asiento en el aula. El chico fue hospitalizado y, finalmente, el agresor fue expulsado del establecimiento.

Los dos casos se tornan más relevantes aún en el marco de la conmoción que generó este lunes la tragedia de San Cristóbal, en Santa Fe, donde un adolescente de 15 años mató a otro de 13 con una escopeta y detonó cinco disparos dentro del colegio.

Fuente: Agencia DIB

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