lunes 30 de marzo de 2026
30 de marzo de 2026 - 11:07

Un alumno de 15 años entró armado a un colegio en Santa Fe y mató a otro de 13

Ocurrió en una escuela de la localidad de San Cristóbal, cuando los chicos estaban izando la bandera para empezar las clases. La víctima tenía 13 años.

Por Agencia DIB
La escuela de la tragedia.&nbsp;

La escuela de la tragedia. 

Un alumno mató a tiros a un compañero este lunes en un colegio de la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. El ataque se realizó con una escopeta y hubo otros dos heridos durante el ataque, que están fuera de peligro.

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El hecho ocurrió cerca de las 7.15, dentro de un patio interno de la escuela normal Mariano Moreno, cuando los chicos estaban izando la bandera en el comienzo de la jornada.

El atacante, de 15 años y que cursaba tercer año, de repente extrajo el arma de una funda de guitarra y efectuó alrededor de cinco disparos. La víctima fatal tenía 13 años. En medio de la desesperación, los jóvenes comenzaron a las corridas, rompieron vidrios e hicieron llamados acongojados a sus familiares.

El autor del ataque fue aprehendido por la Policía local luego de que un asistente escolar lograra contenerlo. El hombre se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta, informaron las fuentes oficiales de la Gobernación de Santa Fe.

Los dos estudiantes heridos tienen 13 y 15 años, y uno de ellos debió ser trasladado en código rojo por la gravedad de las heridas a la ciudad de Rafaela, con perdigones en cara y cuello. El otro alumno lastimado presentaba heridas de menor gravedad, con lesiones en uno de los brazos y en el tórax. El doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad, confirmó que ambos menores no tienen riesgo de vida.

"Hay muchos comentarios, muchas versiones. Tengo información de la escuela, que el chico agresor era un muy buen alumno, un chico muy bueno, compañero. La verdad que a nosotros nos sorprende a todos esto", contó en TN el intendente de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk.

Fuente: Agencia DIB

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