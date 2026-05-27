Mar del Plata: llega la quinta edición de Invierno, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica

La Feria Editorial Invierno celebra su quinta edición los próximos 13 y 14 de junio en Mar del Plata.

La Feria Editorial Invierno celebra su quinta edición los próximos 13 y 14 de junio en Mar del Plata.

La Feria Editorial Invierno celebra su quinta edición los próximos 13 y 14 de junio en Mar del Plata.

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La Feria Editorial Invierno celebra su quinta edición los próximos 13 y 14 de junio en Mar del Plata.

La Feria Editorial Invierno celebra su quinta edición los próximos 13 y 14 de junio en Mar del Plata.

La Feria Editorial Invierno celebra su quinta edición los próximos 13 y 14 de junio en Mar del Plata.

Los días sábado 13 y domingo 14 de junio, de 14 a 21, se realizará la quinta edición de Invierno. Feria de Editoriales y Cultura Gráfica , en el Foyer del Teatro Auditorium de Mar del Plata. Este evento único, reúne cada año a sellos independientes, artistas gráficos, escritores y lectores de distintos puntos del país.

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En esta edición participarán más de 140 editoriales y proyectos gráficos de toda Argentina, desde sellos muy pequeños y nuevos, hasta otros de gran trayectoria.

Asimismo, Invierno contará con unas 30 actividades entre charlas, entrevistas, talleres y proyección de filmes. En la grilla, se destaca la exhibición de Nuestra tierra, de Lucrecia Martel, quien estará en la feria y presentará el libro Un destino común (Caja Negra).

Algunos de los temas que serán tratados en las actividades de este año serán: la amistad; el tarot y la literatura; la pasión como motor creativo; la filosofía, la performance y las prácticas decoloniales; inteligencia artificial, Internet y batallas culturales; cómo se hacen los libros y cómo el lugar del que venimos está en la escritura; si podemos imaginar un mundo sin cárceles; a 50 años del Golpe, el cine y la dictadura; entre muchas otras temáticas.

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Participarán el autor Jorge Consiglio, la actriz y escritora Elisa Carricajo, el editor Tom Rodríguez, la autora Larisa Cumin, la ilustradora Josefina Tai, los escritores Leo Oyola, Sebastián Chilano, Carolina Bugnone, Patricio Rago, Diego Zuñiga, Roberto Chuit Roganovich, los biólogos Emiliano Ocampo y Natalia Soledad Martinez Curci, los directores y guionistas Federico Polleri y Benjamín Naishtat, y el músico Alan Courtis, entre otros.

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Organización y editoriales

La feria es organizada por la librería y editorial El Gran Pez, junto al Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Este año volverán a ser parte de la feria editoriales como Artefacto Casa Editora, Autoras en tienda, Bajo la Luna, Barba de Abejas, Caja Negra, Cepes, Chocho, Club Hem, Concreto, El Altillo, El Gran Pez, EMR, Es Pulpa, Estudio Mafia, Fábrica de Estampas, Filosurfer, Galería, Godot, Gogol, Gourmet Musical, Hijas de Kore, Hora Mágica, Hotel de las Ideas, La Flor Azul, Las Cuarenta, Letra Sudaca, Limonero, Madreselva, Maten al Mensajero, Maxi Amici, Mil Botellas, Muchas Nueces, Nimia, Oficina Perambulante, Pilar Dibujito, Sigilo, Siglo XXI, Vinilo.

Fuente: Agencia DIB