Cuenta DNI aumenta reintegros y suma la promoción en garrafas ante la llegada del invierno

Los decuentos de Cuenta DNI. La billetera virtual del Banco Provincia Cuenta DNI.

Cuenta DNI renueva sus beneficios para su comunidad de usuarios. Este mes incluye descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses, además de propuestas en gastronomía y otros rubros.

Entre las principales novedades está la vuelta de la promoción en garrafas, un beneficio clásico de la app cuando llega el invierno. Otra novedad importante es el aumento en el tope de descuento de la promo en comercios de barrio, la más usada por la Comunidad Cuenta DNI, que pasó de $5.000 a $6.000 semanales.

Desde la banca pública bonaerense indicaron que una persona que utiliza todas las promociones disponibles puede alcanzar un ahorro superior a los $170 mil mensuales, sin contar los beneficios en librerías y perfumerías - que no tienen tope de reintegro -, ni las promociones en supermercados, algunas de las cuales tampoco tienen límite.

Otro beneficio que continúa es el 5% de descuento adicional para jubilados en algunas de las promociones de supermercados. Este reintegro extra tiene un tope de $5.000 por persona, según la vigencia de la promoción.

cuenta DNI mundial Todas las promociones de junio Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Nuevo tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos.

de lunes a viernes. Nuevo tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $30.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.

todos los días. Tope de $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos. Nuevo beneficio en Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos.

todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes. Se alcanza con $45.000 en consumos. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.

todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos. Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.

los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles. La billetera virtual del Banco Provincia Cuenta DNI. La billetera virtual del Banco Provincia Cuenta DNI. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.

Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes , sin tope de reintegro.

, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves , sin tope de reintegro.

, sin tope de reintegro. Beneficio especial con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI (para pagos sin contacto): hasta tres cuotas sin interés en comercios que no perteneces al rubro alimentos. Fuente: Agencia DIB

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