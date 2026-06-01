lunes 01 de junio de 2026
1 de junio de 2026 - 08:47

Transporte más caro: otro aumento y en lo que va del año la suba en Provincia es del 54%

Las nuevas tarifas responden al esquema de actualización mensual vigente en el AMBA, que combina el último índice de inflación disponible con un adicional de dos puntos porcentuales.

Por Agencia DIB
Continúan las largas colas para subir a un colectivo.

Continúan las largas colas para subir a un colectivo.

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Desde este 1° de junio, viajar en transporte público ya es más caro tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad de Buenos Aires (CABA). El aumento de colectivos ya fue oficializado y los usuarios deberán afrontar un nuevo ajuste en las tarifas, tras la suba aplicada en mayo. El esquema oficial también indica que desde el 15 de julio habrá otra actualización tarifaria del 2%.

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En la provincia de Buenos Aires se estableció una suba del 4,8% para las tarifas de las líneas urbanas e interurbanas. En el caso de CABA, en la Ciudad se dispuso un aumento del 4,6% para los boletos de colectivo, el subte y los peajes de las autopistas.

Las nuevas tarifas responden al esquema de actualización mensual vigente en el AMBA, que combina el último índice de inflación disponible con un adicional de dos puntos porcentuales. En abril, el IPC fue de 2,6% a nivel nacional y de 2,8% en el Gran Buenos Aires.

Con esta nueva actualización, las tarifas de los colectivos acumulan aumentos de 54,24% en PBA y de 32,81% en CABA en lo que va de 2026. Ambas cifras se ubican muy por encima de la inflación acumulada durante el primer cuatrimestre del año, que alcanzó el 12,3%. Solo en mayo, los boletos habían aumentado 11,16% en territorio bonaerense y 5,4% en CABA.

Boleto mínimo y los demás tramos desde junio

La actualización en las líneas de colectivos de jurisdicción bonaerense impactará en los servicios identificados con números superiores al 200 y elevará el valor de todos los tramos recorridos para los usuarios que tengan la tarjeta SUBE registrada.

Las nuevas tarifas, con el aumento del 4,8% aplicado, serán las siguientes:

  • De 0 a 3 kilómetros: $1.015,61.
  • De 3 a 6 kilómetros: $1.142,55.
  • De 6 a 12 kilómetros: $1.269,50.
  • De 12 a 27 kilómetros: $1.523,40.
  • Más de 27 kilómetros: $1.791,02.

De esta manera, el boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires superará los $1.000 y pasará a costar $1.015,61 desde el inicio de junio.

Cómo registrar la SUBE

El proceso de registro de la tarjeta SUBE abarata el precio del boleto y permite recuperar el saldo en situaciones de pérdida o deterioro y visualizar los movimientos y descuentos asociados.

Además, el registro habilita la realización de gestiones a través del sitio web de SUBE, con tan solo una clave personal, y facilita el acceso a la Tarifa Social para aquellos que estén contemplados dentro de los grupos beneficiarios.

  • El primer paso para registrar la SUBE consiste en crear una cuenta en el sitio web argentina.gob.ar/SUBE.
  • Luego se debe acceder a la sección “Registrala”, donde se desplegarán los siguientes pasos a seguir. Dentro de esta sección, se encontrará un formulario que solicitará al usuario completar sus datos personales y el número de tarjeta.
  • Una vez ingresada la información, se requerirá que el usuario elija una clave de cuatro dígitos para establecer la cuenta.
  • Finalmente, tras completar este proceso, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación indicando que el registro ha sido realizado exitosamente.

Tarifa Social de la SUBE

Un punto a tener en cuenta de acuerdo a la resolución del Gobierno es que aquellos que tienen la Tarifa Social, dirigida a un grupo de beneficiarios Anses como los jubilados y pensionados o los que cuentan con AUH, mantienen un descuento. Para obtener la tarifa es necesario realizar el trámite de manera virtual a través de Mi ANSES y el requisito previo es tener una cuenta en la página web de SUBE.

  • El primer paso es ingresar a la plataforma de Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Luego hay que dirigirse a la sección Programas y Beneficios y clickear en Generar PIN SUBE. El PIN generado, que es un código de 6 dígitos, se debe vincular a la cuenta de la tarjeta SUBE.
  • Por último, el usuario debe dirigirse a una terminal automática SUBE para completar la activación del beneficio.

Fuente: Agencia DIB

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