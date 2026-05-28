La Provincia licitó la etapa 2 de la renovación de la Rambla de Mar del Plata.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (MISP) , licitó la etapa 2 de la obra de renovación integral de la Rambla de Mar del Plata , mientras avanza los trabajos de la primera etapa.

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Según informó el MISP, en el acto de licitación se recibieron cuatro ofertas que ingresarán a un proceso de evaluación, con una inversión, en esta etapa, de $ 4.783.371.051,83.

El ministro bonaerense de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis , expresó: “Hoy licitamos la segunda etapa de la obra de la Rambla de Mar del Plata, una intervención muy importante para seguir recuperando uno de los espacios más emblemáticos de la Provincia”.

Y agregó: “Vamos a realizar obras estructurales claves para garantizar su recuperación y conservación en el tiempo, junto con trabajos de restauración edilicia orientados a recuperar los valores patrimoniales del conjunto, respetando su identidad original y mejorando sus condiciones de uso.”

“La Rambla es parte de la historia de Mar del Plata, del turismo social y del encuentro de millones de bonaerenses y argentinos con el mar. Por decisión del gobernador Axel Kicillof seguimos recuperando patrimonio público y poniendo en valor infraestructura que es de todos y todas”, concluyó el funcionario.

Renovación integral

La etapa 2 comprende la renovación integral de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, que incluyen los espacios semicubiertos de las fachadas frente al mar y los laterales de cada uno de los edificios. De acuerdo con un comunicado del MISP, el estado actual de estos sectores presenta un gran deterioro, principalmente el del Casino.

Rambla etapa 2_render 2 Así quedarán las obras de la Rambla de Mar del Plata. MISP

Las intervenciones incluyen obras estructurales que resultan fundamentales para el funcionamiento y la conservación del patrimonio, como el retiro de los solados, condicionamiento y renovación de los contrapisos e impermeabilización; tendido de una nueva red cloacal y red de agua corriente; desobstrucción, renovación y/o recuperación de la red de desagües pluviales; tendido de una nueva red eléctrica en las recovas, con bocas, canalizaciones y tableros; la renovación total de los cielorrasos y de los baños públicos.

En tanto que las obras de restauración edilicia, que buscan recuperar los valores patrimoniales del conjunto, implican la reposición integral de los solados históricos; reposición de piezas pétreas; recuperación de frentes de locales comerciales; colocación de bancos y cestos de residuos; y la recuperación de espacios verdes y parquización en el lateral, en dirección hacia el Skate Park.

Inversión “extraordinaria”

“El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires está realizando una inversión extraordinaria de $ 22.901 millones para intervenir 41.505 m2 de esta obra fundamental del patrimonio argentino, que se proyectó con altos estándares de calidad desde el pliego de licitación, tanto en la elección de los materiales utilizados como en la modalidad de ejecución”, se resaltó.

Agregaron que “se trata de la primera obra de puesta en valor integral desde su inauguración en el año 1941”.

El proyecto implica “la refacción y renovación integral de la Rambla con tareas de recuperación, restauración y recambio de pisos, muros de piedra, escaleras, rampas de accesibilidad y equipamiento urbano. Incluyen además la restauración del boulevard y recovas; la reparación de los desagües pluviales y cloacales; la renovación del sistema de iluminación y la reconstrucción de los sectores verdes”.

Obras

Las intervenciones de la etapa 1 se encuentran en marcha en distintas áreas. En el Casino y Hotel Provincial se realizó el desmonte y retiro de pisos, tareas de replanteo, nivelación y el reacondicionamiento de contrapisos, y se repusieron solados graníticos. Actualmente se están ejecutando tareas de reajuste de las baldosas que se encontraban sueltas, con su correspondiente tomado de juntas.

Rambla etapa 2 _render Así quedarán las obras de la Rambla de Mar del Plata. MISP

Asimismo, en el Frente Marítimo y lateral del Hotel Provincial se ejecutaron tareas de cateo y verificación de la estructura de los baños, vestuarios, locales y espacios del sector bajo Rambla. Entre mayo y junio, iniciarán las tareas de retiro de solados existentes, trabajos de nivelación y reacondicionamiento de contrapisos, así como la colocación de solados graníticos de reposición.

Además, se realizará el recambio de instalaciones pluviales obsoletas, la renovación del mobiliario urbano y la instalación de una rampa accesible hacia el sector de playa.

En la Plazoleta Almirante Brown, por su parte, se realizó la puesta en valor de los pisos, el recambio de instalaciones pluviales obsoletas y el reordenamiento de instalaciones eléctricas. En este sector se debió abordar de manera inmediata el cateo y la impermeabilización de las cocheras que se encuentran por debajo de la plazoleta, que incluyó tareas de reparación de ductos, sellado de juntas, grietas y fisuras, y la impermeabilización de conductos y su refuerzo superficial.

Patrimonio

“Con la puesta en valor de la Rambla del Mar del Plata, se recuperará y preservará un patrimonio histórico nacional y de interés provincial, resignificando la identidad de la rambla y de la ciudad”, se destacó. “Este nuevo espacio mejorado para el disfrute de las y los marplatenses fomenta la integración urbana y social, a la vez que impulsa el turismo”, y “permitirá disminuir la contaminación visual en el frente costero y optimizar la seguridad peatonal de los y las habitantes y más de 3 millones de turistas que transitan esta zona cada año”.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos optó por “un proyecto que propone restaurar y recuperar la impronta de la Rambla de sus orígenes, que le otorgó el arquitecto (Alejandro) Bustillo”. Actualmente, el sitio cuenta con baldosas originales (alrededor de un 30% del solado) cuya conservación se priorizó por el proyecto. Una vez rehabilitadas, sirven de referencia para la fabricación y reposición de otras nuevas.

En este sentido, la empresa contratista presentó las muestras correspondientes, que fueron realizadas por técnicos del CONICET, y permitieron al fabricante reproducir la composición material, granulometría y tonalidad cromática de las baldosas originales.

Fuente: Agencia DIB