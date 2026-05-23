Maximiliano Abad presentó su libro y pidió repensar el modelo bonaerense

El senador nacional Maximiliano Abad junto al periodista Paulino Rodrigues en la presentación de su libro La Cuestión Bonaerense.

El senador nacional Maximiliano Abad presentó este fin de semana en Mar del Plata su libro La Cuestión Bonaerense, una obra que busca abrir el debate sobre los problemas estructurales de la provincia de Buenos Aires y plantear propuestas de transformación a largo plazo.

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La actividad se desarrolló en formato de conversatorio junto al periodista Paulino Rodrigues y reunió a más de 300 personas entre vecinos, empresarios, dirigentes políticos, representantes de distintos sectores sociales y miembros de instituciones locales.

El encuentro tuvo lugar en Chauvín y representó una nueva parada en la presentación del libro, luego de su lanzamiento oficial durante la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Durante la charla, Abad y Rodrigues intercambiaron miradas sobre la realidad bonaerense, el vínculo entre el interior y el poder político centralizado, así como los desafíos que enfrenta el distrito más grande del país.

En ese contexto, el senador cuestionó una visión que, según sostuvo, suele instalarse alrededor de la provincia de Buenos Aires y que la presenta como un territorio condenado a la frustración.

“Me cansé de escuchar que la provincia no tiene solución. Lo escucho en los pasillos del Senado, en los medios y en la calle. Y en algún momento dije: no. No puede ser que tengamos el campo más productivo del mundo, universidades, puertos y gente con enorme capacidad, y la respuesta sea encogerse de hombros”, expresó.

Nueve capítulos

El legislador explicó que el libro nació a partir de una convocatoria a especialistas de distintas disciplinas para pensar soluciones concretas vinculadas con áreas centrales como salud, seguridad, educación, producción, urbanismo y desarrollo institucional.

La publicación reúne nueve capítulos elaborados por referentes y especialistas como Adolfo Rubinstein, Agustín Campero, Inés Sanguinetti, Guillermina Tiramonti y Alejandra y Andrés Malamud, entre otros, y fue editada por EUDEM.

“Una cosa es indignarse y otra es construir”, señaló Abad al explicar el espíritu de la obra y remarcar que el objetivo fue aportar propuestas concretas más allá del diagnóstico.

A lo largo de la conversación también repasó aspectos personales de su historia, desde su infancia en Ranchos hasta su desarrollo político y personal en Mar del Plata. Allí vinculó su experiencia con una de las tesis centrales que atraviesa el libro: la existencia de una estructura provincial excesivamente centralizada.

“Mar del Plata tiene todo para ser una ciudad extraordinaria y en muchos sentidos lo es, pero arrastra el mismo problema estructural que el resto de la provincia: las decisiones importantes se toman siempre en otro lado”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que su acercamiento a la política surgió de una percepción temprana sobre las desigualdades territoriales y los mecanismos de concentración de poder.

“La militancia me dio el lenguaje. Entendí que esa distancia no era natural ni inevitable. Era el resultado de decisiones, de estructuras y de una manera de organizar el poder que se podía cambiar”, expresó.

No se necesita un salvador

Otro de los ejes centrales de la exposición estuvo vinculado a la necesidad de superar la resignación y avanzar hacia acuerdos sostenidos en el tiempo.

“La provincia no necesita un salvador”, señaló el senador. Luego amplió esa idea y sostuvo: “Apuesto a que la provincia puede más. Que no está condenada. Que tiene todo para ser otra cosa. Y que lo que necesita no es un salvador sino un contrato nuevo”.

Abad también cuestionó una narrativa que, según consideró, redujo durante años a la provincia a una carga política o económica. Frente a eso, propuso una mirada basada en el potencial productivo, educativo y social del territorio bonaerense.

“Durante mucho tiempo la narrativa dominante fue la del problema, la del peso, la del lastre. El conurbano como amenaza, el interior como queja. Y yo quiero dar vuelta eso”, sostuvo.

Para respaldar esa idea, enumeró algunos datos estructurales sobre la provincia: concentra cerca del 38% de la población argentina y casi el 40% del Producto Bruto Interno nacional, además de contar con 47 instituciones universitarias, tres millones de estudiantes y más de 200 mil establecimientos productivos.

“Es el corazón de la República Argentina. Si la provincia funciona, Argentina funciona”, afirmó.

En el cierre del encuentro, el senador aseguró que La Cuestión Bonaerense busca interpelar especialmente a quienes sienten desencanto o frustración frente al funcionamiento del Estado y de la política.

“Este libro es para decirles que no están solos, que hay gente pensando en serio cómo cambiar esto, y que vale la pena seguir empujando”, concluyó ante el aplauso de los presentes.

Fuente: Agencia DIB