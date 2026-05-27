Mar del Plata: detienen a un ciudadano peruano acusado de trata y le incautan 35 millones de pesos

La Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó allanamientos en Mar del Plata y detuvo a un ciudadano peruano por trata de personas.

En el marco de la investigación, Prefectura detuvo en calidad de incomunicado a un hombre de 38 años, de nacionalidad peruana, señalado como el principal investigado en el expediente.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó allanamientos en Mar del Plata, detuvo a un hombre investigado en una causa por trata de personas y le incautaron 35 millones de pesos.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó este martes dos allanamientos simultáneos en Mar del Plata y detuvo a un hombre investigado en una causa por trata de personas, en la que está acusado de captar, abusar y explotar sexualmente a mujeres en la ciudad .

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Los procedimientos se llevaron a cabo en el barrio La Perla, uno de ellos en un hotel, luego de que la fuerza recibiera dos órdenes de allanamiento y una orden de detención libradas por el Juzgado Federal Nº1, a cargo del juez federal Santiago Inchausti, y la Secretaría Penal Nº2, encabezada por Silvana Sánchez, preció el portal Mi8 .

Durante los operativos, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, además de dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. Según se informó, la suma incautada fue superior a los 35 millones de pesos.

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Un detenido y dos sospechosos

En el marco de la investigación, Prefectura detuvo en calidad de incomunicado a un hombre de 38 años, de nacionalidad peruana, señalado como el principal investigado en el expediente. Además, otras dos personas fueron notificadas de la imputación por considerarlas integrantes de la organización.

En los allanamientos también participaron representantes de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Durante el procedimiento, ese equipo entrevistó a tres mujeres que se encontraban presentes en los lugares allanados.

La causa sigue en etapa investigativa y busca determinar el alcance completo de la organización señalada por la captación y explotación sexual de mujeres en la ciudad.

Fuente: Agencia DIB