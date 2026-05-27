miércoles 27 de mayo de 2026
27 de mayo de 2026 - 19:03

Mar del Plata: detienen a un ciudadano peruano acusado de trata y le incautan 35 millones de pesos

Los procedimientos se llevaron a cabo en el barrio La Perla, uno de ellos en un hotel,

Por Agencia DIB
La Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó allanamientos en Mar del Plata, detuvo a un hombre investigado en una causa por trata de personas y le incautaron 35 millones de pesos.&nbsp;

La Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó allanamientos en Mar del Plata, detuvo a un hombre investigado en una causa por trata de personas y le incautaron 35 millones de pesos. 

En el marco de la investigación, Prefectura detuvo en calidad de incomunicado a un hombre de 38 años, de nacionalidad peruana, señalado como el principal investigado en el expediente.

En el marco de la investigación, Prefectura detuvo en calidad de incomunicado a un hombre de 38 años, de nacionalidad peruana, señalado como el principal investigado en el expediente.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó allanamientos en Mar del Plata y detuvo a un ciudadano peruano por trata de personas.&nbsp;

La Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó allanamientos en Mar del Plata y detuvo a un ciudadano peruano por trata de personas. 

La Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó este martes dos allanamientos simultáneos en Mar del Plata y detuvo a un hombre investigado en una causa por trata de personas, en la que está acusado de captar, abusar y explotar sexualmente a mujeres en la ciudad.

Más noticias
La Feria Editorial Invierno celebra su quinta edición los próximos 13 y 14 de junio en Mar del Plata. 

Mar del Plata: llega la quinta edición de Invierno, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica
Kicillof, junto a Furlán en Mar del Plata. (Prensa Gobernación)

Kicillof participará en Mar del Plata del primer Congreso Bonaerense del Trabajo

Los procedimientos se llevaron a cabo en el barrio La Perla, uno de ellos en un hotel, luego de que la fuerza recibiera dos órdenes de allanamiento y una orden de detención libradas por el Juzgado Federal Nº1, a cargo del juez federal Santiago Inchausti, y la Secretaría Penal Nº2, encabezada por Silvana Sánchez, preció el portal Mi8.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, además de dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. Según se informó, la suma incautada fue superior a los 35 millones de pesos.

Embed

Un detenido y dos sospechosos

En el marco de la investigación, Prefectura detuvo en calidad de incomunicado a un hombre de 38 años, de nacionalidad peruana, señalado como el principal investigado en el expediente. Además, otras dos personas fueron notificadas de la imputación por considerarlas integrantes de la organización.

En los allanamientos también participaron representantes de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. Durante el procedimiento, ese equipo entrevistó a tres mujeres que se encontraban presentes en los lugares allanados.

La causa sigue en etapa investigativa y busca determinar el alcance completo de la organización señalada por la captación y explotación sexual de mujeres en la ciudad.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Mar del Plata: llega la quinta edición de Invierno, la Feria de Editoriales y Cultura Gráfica

Kicillof participará en Mar del Plata del primer Congreso Bonaerense del Trabajo

Maximiliano Abad presentó su libro y pidió repensar el modelo bonaerense

Olavarría: confirmaron preventiva para cinco acusados de robo de cables subterráneos

Avanza el proyecto de Abad para crear una nueva Sala en la Cámara Federal de Mar del Plata

El cuadro robado por los nazis que reapareció en Mar del Plata puede llegar a exhibirse en el Museo del Holocausto

Adjudican a Boldt la explotación de tragamonedas en casinos bonaerenses por 20 años

Brote de ébola: la SIDE detectó barcos que venían de África y activó un protocolo de prevención

Colón: detuvieron a jefe policial y a ocho efectivos acusados de cobrar coimas

Bahía Blanca: 6 años de prisión por abuso sexual para exjefe del Cuartel Central de Bomberos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Palacio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Dan a conocer el cronograma de pago de salarios para estatales bonaerenses

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los sellos del etiquetado frontal.

El gobierno impulsa la eliminación de los octógonos negros, pero científicos advierten sobre un impacto negativo